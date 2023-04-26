Випадкова обмовка чи політичний курс? Обговорення скандальної заяви посла Китаю у Франції тривають

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Пострадянські країни «не мають ефективного статусу в міжнародному праві», а Крим «спочатку належав Росії» — ці вислови китайського посла у Франці 17 квітня в ефірі телеканалу LCI спричинили справжню інформаційну бурю. Країни Балтії обурені й вимагають пояснень, Париж стривожений, а в керівництві ЄС такі слова вважають неприпустимими.

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Зі слів китайського дипломата Лю Шає, пострадянські держави «не мають ефективного статусу в міжнародному праві, тому що немає міжнародної угоди, яка би надала сили їхньому статусу суверенних країн». Щодо анексії Криму, посол Китаю у Франції сказав таке:

— Це залежить від того, як ви сприймаєте цю проблему. Існує історія. Крим був на самому початку в Росії. Саме Хрущов запропонував Крим Україні за часів Радянського Союзу.

У відповідь український посол у Франції порадив китайському колезі підтягнути географію та ознайомитися з офіційною позицією його країни. А радник Офісу Президента України Михайло Подоляк наголосив, що статус усіх пострадянських країн чітко зафіксований у міжнародному праві та закликав не переказувати російську пропаганду:

— Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію «історії Криму».

Значне обурення заяви китайського дипломата викликали в країнах Балтії, які свого часу також вважались частиною СРСР.

«Очікуємо пояснень від китайської сторони та повного спростування цієї заяви», — написав у твіттері глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

Remarks by the Chinese Ambassador in France concerning international law and sovereignty of nations are completely unacceptable. We expect explanation from the Chinese side and complete retraction of this statement https://t.co/S937uXJGWJ — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 22, 2023

До латвійського МЗС для роз'яснень викликали також тимчасового повіреного у справах посольства Китаю. Цей крок узгодили з Литвою та Естонією.

Франція висловила солідарність із усіма країнами, які раніше були в складі СРСР, та й сама зажадала офіційних пояснень від посла Китаю Лю Шає.

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«Неприйнятні висловлювання посла Китаю у Франції, які ставлять під сумнів суверенітет країн, що стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. ЄС може лише припустити, що ці заяви не є офіційною політикою Китаю», — йдеться в дописі в офіційному твіттері Борреля.

Unacceptable remarks of the Chinese Ambassador to France questioning the sovereignty of the countries which became independent with the end of the Soviet Union in 1991.



The EU can only suppose these declarations do not represent China’s official policy. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023

Вилікувати від демократії

Лю Шає робить скандальні заяви вже не вперше. І те, що він сказав про приналежність Криму, ще квіточки, пояснює президент ГО «Ліберально-демократична ліга України» Артур Харитонов:

— Цей посол торік говорив, що Китай має розпочати спеціальну військову операцію проти Тайваню для перевиховання тайванців від демократії. Що в Тайвані — ті самі китайці, але їх заразили демократією. І Китай має прийти — і їх усіх перевиховати, я так розумію, в концтаборах. Тепер ми почули його заяву з приводу Криму, з приводу держав, окупованих Радянським Союзом раніше. І це дуже симптоматично.

А що ж офіційний Китай? Позицію МЗС його речниця озвучила через кілька днів після скандального ефіру:

— Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі і принципи Статуту ООН. Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, яка встановила дипломатичні відносини з відповідними країнами.

Як зауважує Артур Харитонов, це начебто і правильні слова, але за ними немає жодної конкретики:

— Усе, що ми маємо з офіційного Пекіна, це завжди непрямі, дуже розмиті відповіді. І, наприклад, українські медіа написали, що от Китай підтвердив своє визнання суверенітету України. Але Китай не проговорював нічого конкретного. Йшлося тільки про те, що він поважає всі країни у світі — і слова «Україна» ніколи не лунало. Так само, як ніколи не лунала теза, що «Крим — це Україна». Жодного разу з 2014 року китайці цього не проговорювали. Натомість вони завжди підкреслюють щось про суверенітет і територіальну цілісність Росії.

Лю Шає обмовився і випадково випалив у прямий ефір думку, яку поділяє майже вся політична еліта Китаю, вважає політичний аналітик Інституту Євроатлантичної співпраці Володимир Горбач. Мовляв, країни з демократичним устроєм, а значить змінною владою, китайці сприймають напівсерйозно — імперії ж бо личить мати справу лише з імперіями:

— Китаю справді важливо мати справу з партнерами, які можуть бути співмірні з Китаєм. І я маю на увазі не лише розмір території, кількість населення чи розмір економіки, а в політичному сенсі. Якщо в якійсь країні є лідер, який досить довго перебуває на своїй позиції, неважливо, як він проводить вибори, важливо те, що він дуже довго є лідером. І є велика вірогідність, що він буде цим лідером ще довше. Тоді Китай з ним має справу, як із надійним партнером. І надійність полягає в тому, що завтра він теж буде лідером цієї держави.

Президент Росії Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін у Кремлі, 21 березня 2023 року. © AP / Pavel Byrkin

Це, на думку Володимира Горбача, є одним із секретів «дружби» нинішнього китайського лідера Сі Цзіньпіна з президентами РФ та Білорусі.

У тому, що в Китаю своя особлива система розподілу держав на певні класи, упевнений і керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта:

— Китай дуже відданий зонам впливу. Це означає, що він вважає, що є великі держави військово, військово-політично, економічно. І вони мають більше прав. А маленькі держави повинні слідувати їхній позиції. І вони є зонами впливу, бо вони позбавлені суб'єктності частково або повністю... І це проявлялося, як між рядками в заявах політичного керівництва Китаю, так і в публічних дискусіях.

За словами Юрія Пойти, це чітко простежується і в риториці офіційного Пекіна щодо війни в Україні. Мовляв, акцент зміщений на протистояння Росії та Заходу, а Україна ніби лишається просто полем бою:

— Офіційно Китай говорив, що Україна не повинна бути територією для воєн, а повинна бути містком співробітництва між Заходом і Сходом. І це вже є такою непрямою ознакою, що Китай не вважає Україну суб'єктною. Місток — об'єкт інфраструктурний, яка країна ним володіє, та, відповідно, й володіє ситуацією.

Реакція світової спільноти та можливі наслідки

Представники деяких європейських країн відреагували дуже різко. Звучали навіть заклики, щоб посла, який дозволив собі знецінювати суверенітет інших держав, видворили з Європи негайно.

Оголошення китайського посла персоною нон ґрата було б потужною відповіддю французького уряду, вважає керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта:

— Це продемонструє Китаю, що Європа не толеруватиме жодних заяв та дій, спрямованих на підрив суверенітету України та інших країн партнерів, у тому числі, із колишнього СРСР, а реакція завжди буде дуже рішуча. Це буде серйозним стримувальним фактором для Китаю на майбутнє.

Та Франція навряд чи піде на такі радикальні кроки, вважає Володимир Горбач:

— У дипломатичних відносинах можна обмежитись якоюсь усною нотою, потім — письмовою нотою, потім — якимись публічними, можливо, коментарями. А вимога вислати посла — це вже майже остання стадія зі псуванням дипломатичних відносин. Наступний крок — це розірвання дипломатичних відносин. А висловлювання посла в інтерв'ю, якщо він навіть проговорився і сказав те, що він думає, сказав публічно, що не слід було робити йому як дипломату, — це все не тягне на такі кроки. Особливо, ураховуючи нещодавній візит президента Макрона до Китаю і плани французького бізнеса на співпрацю з Китаєм.

На думку Горбача, деякі європейські країни могли б і взагалі пропустити це інтерв'ю повз вуха, якби не реакція країн Балтії:

— Країни Балтії, які є колишньою частиною Радянського Союзу, але теперішньою частиною Європейського Союзу. Вони й дали той імпульс і для Жозепа Борреля, і для інших міністрів закордонних справ, і Франції, у тому числі. І ті вже були змушені реагувати не лише на вислів китайського посла, а й на заяви своїх союзників по Європейському союзу.

Жозеп Боррель © Скрін з трансляції Reuters

Реакцію української сторони керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта вважає в цій ситуації недостатньою:

— Стосовно позиції України, я вважаю, що реакція повинна була би бути більш чітка. Був твітт посла України у Франції, він так іронічно засудив. Але я не бачу реакції Міністерства закордонних справ, або речника Міністерства закордонних справ, або міністра. Я думаю, що повинна бути заява або повинна бути нота протесту, яка чітко визначає, що Україна, відповідно до міжнародного законодавства, — суверенна держава.

Щодо самого Лю Шає, то, припускають експерти, його справді можуть відкликати з посади посла у Франції, але у властивий Китаю спосіб — не привертаючи зайвої уваги.