Коли твій союзник — Росія. Вірменія шукає новий напрям зовнішньої політики

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Розчарована в Росії та ОДКБ, Вірменія хотіла би мати надійніших союзників. Але Москва зберігає значний вплив на країну, а також на мирний процес між Єреваном та Баку. Чи вдасться вірменам переорієнтуватися на Захід і чи хочуть вони цього?

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Мир між Баку та Єреваном: кому це (не) вигідно?

Вірменія та Азербайджан наближаються до підписання мирної угоди. Принаймні публічно. За останні місяці глава вірменського уряду Нікол Пашинян зробив одразу кілька заяв про зближення позицій. А 18 квітня у парламенті сказав, що готовий визнати територіальну цілісність Азербайджану та очікує, що й Баку визнає «всю територію Вірменської РСР — Республікою Вірменія».

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. © Уряд Вірменії

Це означає, що спірна впродовж 30 років територія Нагірного Карабаху відійде під контроль Азербайджану. Адже на момент розпаду Радянського союзу це була частина Азербайджанської РСР, хоч і населена переважно вірменами.

Такими заявами Нікол Пашинян перевіряє реакцію суспільства, вважає голова вірменського Аналітичного центру з глобалізації та регіональної співпраці Степан Григорян. Але успіх мирної угоди з Баку, на його думку, залежатиме не лише від ставлення вірмен, але й від вимог Азербайджану. Більшість у Вірменії хочуть миру, але — проти капітуляції.

За даними ЗМІ, нині готується нова зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану. На тлі цього, а також заяв Пашиняна про можливі поступки в переговорах, сталося кілька інцидентів, які можуть зашкодити мирному процесові.

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Президенти Росії та Азербайджану, а також прем'єр-міністр Вірменії © AP / Sergei Bobylev

Як пояснює Степан Григорян, Росія не зацікавлена в укладенні мирної угоди і продовжує маніпулювати:

— Щойно миротворча ініціатива переходить до росіян — одразу стаються сутички між вірменами та азербайджанцями. Ось і зараз ОКДБ пропонує направити своїх спостерігачів у Вірменію, тільки щоб заважати європейським спостерігачам.

Росії потрібно, щоб між Вірменією та Азербайджаном була перманентна напруга, вважає заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Така контрольована нестабільність дозволить Москві залишати так званий «миротворчий контингент» в Нагірному Карабаху і контролювати Єреван. Водночас це зв'язуватиме руки й Азербайджану.

З цим не згоден вірменський опозиціонер Ваге Гаспарян. Він представляє правий рух «Націонал-демократичне поле». За даними політика, 97% населення країни проти того, щоб Арцах (так у Вірменії називають частину Нагірного Карабаху, — ред.) був визнаний частиною Азербайджану. А мирну угоду, яка це передбачає, вважає планом Кремля:

— Вірменія перебуває під гібридною окупацією і не провадить самостійної зовнішньої та оборонної політики. І Пашинян не є винятком.

The Economist поставило Вірменію на друге місце після Білорусі в рейтингу друзів Путіна © The Economist

У березні цього року міжнародне видання «Економіст» склало рейтинг друзів Путіна. На другому після Білорусі місці в списку — Вірменія.

Розчарування в ОДКБ та несправна російська зброя

У Вірменії є суспільний консенсус з приводу того, що ОДКБ (Організація договору колективної безпеки, — ред.) — беззмістовна організація, а Росія не може допомогти країні і зрадила її. Про це розповідає Сергій Данилов.

Ставлення вірменського суспільства до ОДКБ різко погіршилось 2020-го на тлі Другої карабаської війни, згоден Ваге Гаспарян: «Росія нас зрадила і зв'язала наші руки». Вірменький політик пригадує, що за часів президентства Сержа Саргсяна Вірменія та РФ створили спільну систему ППО, яка була відключена під час бойових дій.

Згідно з угодою між Азербайджаном та Вірменією від 2020 року, до Нагірного Карабаху ввійшли російські військові © AP / Dmitry Lovetsky

Зброя, яку постачала Росія, була в неробочому стані, додає Степан Григорян. А придбати її в інших країнах Вірменія не може й досі, адже, за угодою з ОДКБ, Єреван зобов'язався купувати озброєння лише в Москви:

— Сьогодні Росія відмовляється продавати нам зброю. Вони навіть відмовляються продавати нам ту зброю, за яку ми заплатили

Вірменія критикує ОДКБ за бездіяльність, а тамтешній уряд вдався до демаршів. Зокрема, відмовився від ротаційної посади заступника Генерального секретаря організації, а також скасував спільні навчання на своїй території 2023 року.

Ваге Гаспарян вважає, що вірменський уряд робить напівкроки щодо ОДКБ: Пашинян не виводить Вірменію з організації і таким чином підіграє інтересам Кремля.

Вірменському урядові справді бракує рішучості, щоб вийти з ОДКБ чи бодай заморозити членство там, згоден Степан Григорян. Але навряд чи прем’єр свідомо обслуговує інтереси Москви.

Вірменія залишається членом ОДКБ попри розчарування суспільства © AP / Alexander Nemenov

Пашинян перебуває під сильним тиском проросійських елементів. Їх чимало в самій системі. Причому найбільш небезпечні, додає політолог, — корисні ідіоти, які роблять це не за гроші. Крім того, на думку Григоряна, прем’єр набрав у команду багато молодих людей, які геть не тямлять в зовнішній політиці.

Росія, Іран та Захід — Вірменія на роздоріжжі

Депутат російської Держдуми Євген Федоров нещодавно сказав приголомшливу річ, зауважує Степан Григорян. Приблизно те, що Путін говорить про Україну. Федоров заявив, що Вірменія некоректно вийшла зі складу Радянського Союзу. А це значить, що Росія як правонаступниця СРСР має право контролювати ці території. Хоча насправді Вірменія зробила все згідно з радянською конституцією.

Нікол Пашинян — прем'єр-міністр Вірменії © AP / Stepan Poghosyan

Росія завжди провадила на Кавказі імперську політику, а головне її гасло — «нам потрібна вірменія без вірменів». Як зауважує Ваге Гаспаряні, сильна Вірменія, яка відстоює свої інтереси і контролює свою територію, не вигідна Росії.

За прихильність вірменського суспільства та влади змагається також Іран. В умовах, коли Росія демонструє неспроможність або небажання допомагати Єревану, Ісламська республіка зберігає потенціал для посилення впливу на сусідню країну.

Іран дуже би хотів, щоб Вірменія більше зверталася до них за допомогою, щоб Пашинян був залежним. А ідеальний для іранців варіант — розмістити своїх військових на півдні Вірменії, які нібито могли стати гарантами незалежності й територіальної цілісності Вірменії, каже Сергій Данилов:

— А от Вірменія, яка нормалізує відносини з Азербайджаном та Туреччиною і повноцінно включається в міжнародні процеси, Ірану не вигідна. Адже це відкрило б можливості для західного впливу на Південному Кавказі.

На думку Степана Григоряна, Європейський Союз та США нейтральні щодо Південного Кавказу. У них немає тут якихось значних інтересів, вони просто не хочуть дестабілізації, тому що це потенційно ще кілька мільйонів нових біженців.

А втім, вважає Ваге Гаспарян, у Заходу можуть бути інтереси на Кавказі. Йдеться про логістичну лінію Північ — Південь. Це великий транспортний коридор, який пов’яже Перську затоку та Індійський океан через Іран, Вірменію, Грузію, а також через Чорне море і Україну з Європою. Це могло б стати альтернативою китайському проєкту «Один пояс, один шлях».

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час візиту до Вірменії.18 вересня 2022 © AP / Stepan Poghosyan

Сполучені Штати, на думку експерта, вважають Вірменію важливою для себе країною. Про це, зокрема, свідчить торішній візит спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. А ще той факт, що американське посольство в Єревані — друге за розмірами диппредставництво США у світі після іракського.

Російська агресія проти України ще більше позначилася на зовнішньополітичних орієнтирах вірменських громадян, вважає Сергій Данилов. У країні все менше проросійських настроїв, водночас на мітинги виходять із прапорами ЄС та США.

Головна проблема в тому, констатує Степан Григорян, що уряд Вірменії не наважується чітко йти в бік Заходу:

— І це серйозна проблема. Вони роблять крок уперед, а потім відступають. В уряду немає чіткого розуміння, що нам треба йти на Захід, інших варіантів у нас нема.

Що заважає Вірменії на західному шляху?

Але на шляху Вірменії до Заходу виникають одразу кілька перешкод.

По-перше, численні проросійські агенти впливу, інкорпоровані в органи влади. Опозиція в парламенті представлена партіями колишніх президентів Сержа Саргсяна та Роберта Кочаряна. Їх обох політолог Степан Григорян називає провідниками кремлівських інтересів.

Є проблеми у військовому командуванні:

— Не всі з них зрадниками. Просто військовий генералітет не розуміє, що настав час змін, і живе за радянськими стандартами. Більшість із них закінчили Військову академію Фрунзе. І Фрунзе та Дзержинський у них у голові. Вони просто не можуть мислити інакше.

Вірменський народ готовий боротися за свою незалежність зі зброєю в руках. Але без допомоги Заходу цього не зробити, каже опозиційний політик Ваге Гаспарян.

Географічне розташування може стати проблемою в разі, якщо вірменам справді доведеться воювати з кимось, розраховуючи на західну підтримку. Україна має кордон із чотирма країнами ЄС та НАТО. Це дозволило налагодити надійні ланцюги постачання потрібного для протидії російській агресії. Вірменія не має виходу до моря і межує з Грузією, Азербайджаном, Туреччиною та Іраном.

Москві не обов’язково одразу відправляти війська, щоб залишити Вірменію у своїй орбіті. В пригоді може стати «експорт хаосу» — улюблена концепція колишнього помічника Путіна Владислава Суркова. За допомогою соцмереж і проросійських елементів росіяни можуть спробувати збурити протистояння в країні. Наприклад, через мирну угоду з Азербайджаном, яка викликає палкі дискусії у вірменському суспільстві.

Володимир Путін і Владислав Сурков (ліворуч) © AP / Alexei Nikolsky

Степан Григорян не певен, що зараз росіяни хочуть посіяти хаос у Вірменії. Проте допускає такий варіант, якщо почнеться спротив:

— Наше суспільство має високий ступінь самоідентичності. Сподіваюся, у нас вистачить мудрості не відповідати на провокації і не дестабілізувати ситуації.