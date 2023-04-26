Страх та психологічний тиск: чому в Росії відміняють військові паради до 9 травня

Без «ПОБЄДОБЄСІЯ»

У кількох регіонах Росії скасували традиційні військові паради до 9 травня. За офіційною версією, з міркувань безпеки поблизу російсько-українського кордону.

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Не всі російські міста відмовилися від проведення парадів. Наприклад, парад у Москві поки не скасовували, там навіть збирається виступити російський президент Володимир Путін. Однак військової ходи не буде в Липецькій, Білгородській та Курській областях. У Санкт-Петербурзі розглядають формат — без глядачів, у Воронежі не буде військової техніки та салюту, а в Читі відмовились від феєрверків.

Крім того, російська влада офіційно відмовилася від ходи «Безсмертного полку», яку в останні роки перетворили на один із головних провладних мітингів, участь у яких брав особисто очільник Кремля.

Страх Путіна

Оскільки 9 травня для Кремля — сакральна дата, довкола якої вибудували усю ідеологію сучасної російської держави, відмовитися від параду в Москві Путін не може, вважає російська опозиціонерка Ольга Курносова.

Але є декілька факторів, які змусили владу обмежити паради та скасувати ходу «Безсмертного полку»:

— По-перше, це відсутність техніки для параду. Звісно, для Москви завжди знайдуться танки «Армата», які проїдуть Червоною площею, але в інших містах із цим великі проблеми. Відповідно, з цієї ж причини скасовується повітряна частина параду в різних містах, і навіть у Москві її проведення залишається під питанням. Саме тому паради і скасовуються хоч і не скрізь, але в багатьох містах.

Російські військові літаки пролітають над Червоною площею у Москві, травень 2022 року. © AP / Alexander Zemlianichenko

Щодо ходи, то Ольга Курносова впевнена, що влада боїться тих портретів, з якими люди можуть вийти на вулиці:

— З одного боку, могли б справді стати зрозумілими реальні втрати, якщо росіяни будуть виходити з портретами загиблих на війні з Україною. А дехто міг б й винести фото загиблих мирних українських мешканців. Таких провокацій також побоюються.

А от політолог Володимир Фесенко називає головною причиною відміни парадів та ходи — страх:

— Вони бояться того, що можуть прилетіти українські дрони, особливо в прифронтових регіонах. Але навіть те, що повністю закривають Червону площу на всі травневі свята, показує, що вони побоюються українських диверсантів.

Політолог каже, якщо таке станеться, це буде означати для росіян певну поразку, адже влада не змогла забезпечити безпеку громадян.

Друга причина полягає в бажанні Кремля посилити морально-психологічний. Мовляв, війна прийшла до простих росіян, отже необхідно гуртуватися навколо Путіна.

А третя, ймовірна, причина, що сам російський президент побоюється масових заходів, через зростаючу параною, вважає Володимир Фесенко:

— Він боїться, що його можуть вбити, як це відбулося з єгипетським диктатором Анваром Садатом, якого вбили в 1981 року під час військового параду.

Володимир Путін на військовому параді до Дня Перемоги, червень 2020 року. © AP / Yekaterina Shtukina

Росіяни втомилися від війни

День Перемоги вже давно вважається одним із найбільших свят для росіян. І якщо раніше це було свято «зі сльозами на очах», то в останні роки воно перетворилось на шабаш «побєдобєсія» з гаслами «діди воювали» та «можемо повторити». Але головним було те, що завдяки цим заходам кремлівська пропаганда просувала ідеологію «руского міра» та возвеличення російського народу над іншими.

Однак навіть його скасування навряд вплине на свідомість росіян. Фесенко пояснює, що росіяни знаходяться під потужним впливом пропаганди, яка подасть інформацію так, як буде потрібно.

Більше того, за словами Ольги Курносової, здебільшого росіянам байдуже:

— За великим рахунком, усім начхати на парад, людей більше хвилює зниження рівня життя. Насправді, усі хотіли б, щоб війна якось раптово припинилась і життя повернулося до колишнього русла. Росіяни втомилися від війни. Усі ж розраховували, що за три дні, максимум за місяць, це все закінчиться. А війна йде і йде, і кінця краю не видно. Тому всім хотілося б, щоб війна закінчилася хоч якось, чим завгодно, але закінчилася. Тож є парад чи ні, нікого не хвилює.

Хода "Безсмертного полку" у Москві, травень 2022 року. © AP / Alexander Zemlianichenko

Такі настрої показують, що росіяни готові навіть до того сценарію, що Путін виведе війська з України, вважає російська опозиціонерка:

— Безумовно, десь 25% людей будуть обурені, але не більше. Десь 5% із них будуть активними, кричатимуть про зраду та про те, що Путін — агент американської розвідки. Інші будуть тихо бурчати. Але більшість росіян з’їсть пояснення про те, що Кремль нібито запобіг куди гіршому для Росії сценарію, ввівши війська в Україну. А тепер усі завдання виконано. Й опитування, які постійно проводить Федеральна служба охорони РФ — це показують.