Вибори в Туреччині: чи може хвороба Ердогана вплинути на президентську кампанію

ІНТРИГА ПОСИЛЮЄТЬСЯ

Президент Туреччини Таїп Ердоган оголошує передвиборчий маніфест партії перед виборами в Анкарі, 11 квітня 2023 року.

У розпалі передвиборчих перегонів у Туреччині кандидатові в президенти та чинному главі держави Реджепу Ердоганові раптово стало зле в прямому ефірі. Це сталось 25 квітня. У ЗМІ одразу з'явилась інформація, що в турецького лідера — серцевий напад. Але пізніше це спростували. Та попри все Ердогану довелося скасувати кілька заходів, у яких він мав брати участь найближчими днями.

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Вибори в Туреччині: хто бореться за перемогу

Президентські вибори в Туреччині відбудуться 14 травня. За перемогу змагаються чинний президент Реджеп Ердоган, лідер опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Кемаль Киличдароглу, голова «Партії Вітчизни» Мухаррем Індже та висуванець від «Альянсу ататюркістів» Сінан Оган.

Головна інтрига полягає в тому, що за 20 років свого правління (спочатку на посаді прем’єра, а потім президента) Ердоган зіткнувся з реальною загрозою втратити владу. Його популярність впала як і внаслідок зменшення рівня життя в Туреччині, так і через землетруси. Постраждалі покладають відповідальність на керівництво країни.

Найголовнішим конкурентом Ердогана вважають Кемаля Киличдароглу.

Головний опозиційний лідер Туреччини Кемаль Киличдароглу після представлення предвиборчої програми в Анкарі, січень 2023 року. © AP / Burhan Ozbilici

За результатами опитування турецької агенції ORC Araştirma, проведеного з 19 до 22 квітня 2023 року, боротьба між Ердоганом та Киличдароглу перейде і в другий тур, адже поки жоден кандидат не набирає понад 50% голосів.

Рейтинг кандидатів у президенти Туреччини © RFI

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Шанси Ердогана на переобрання

Після того як Ердогану неочікувано стало зле посеред прямого ефіру, почали ширитися поголоски, що цей факт може негативно вплинути на його рейтинги. Проте заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що це не так:

— Це вплине на затримку із запланованими заходами на кінцевому етапі передвиборчої гонки. Усе ж таки його особиста присутність на мітингах, зустрічах, в ефірах телеканалів дуже важлива в цій дуже напруженій передвиборчій кампанії, оскільки обидва опоненти йдуть із невеликим відривом один від одного.

А от сам факт хвороби може викликати співчуття в прихильників Ердогана, вважає експерт, але це точно не схилить противників і не додасть нових голосів.

Політолог-міжнародник Максим Ялі вважає, що все ще буде залежати від того, наскільки серйозними є проблеми зі здоров’ям у Ердогана:

— Це може бути використано опозицією і може послабити його імідж як незламного, залізного «імператора». Тоді це дійсно може вплинути. Незабаром ми побачимо реальний стан справ.

Передвиборчі білборди президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Стамбулі, 27 квітня 2023 року. © REUTERS / MURAD SEZER

На думку Максима Ялі, інтрига перед виборами лише посилюється і навіть незначні чинники можуть зіграти вирішальну роль на користь того чи іншого кандидата.

Багато буде залежати від того, чию кандидатуру в ймовірному другому турі підтримає третій за рейтингом кандидат Мухаррем Індже, каже експерт-міжнародник:

— У Індже рейтинг зараз коливається в межах 6–8%. Зважаючи на невеликій відрив між Ердоганом та Киличдароглу, ці голоси можуть стати вирішальними.

Свою роль також може відіграти Росія, яка, на думку Ялі, зацікавлена в переобранні чинного президента:

— Українське питання може стати ключовим у перемозі для Ердогана. Зараз роздмухується тема «зернової угоди» та погроз від Кремля не продовжувати її. Термін дії угоди закінчується якраз після першого туру виборів — 18 травня. І перед другим туром виборів Росія погодиться на продовження «зеленого коридору», а Ердоган постане в ролі рятівника світу від голоду.

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Сочі, 5 серпня 2022 року. © AP / Vyacheslav Prokofyev

Турецька політика щодо України

У разі перемоги опозиційного кандидата Киличдароглу Туреччина продовжить підтримувати відносини з Росією, але неформально буде виступати на боці України, вважає Данилов:

— Туреччина буде дотримуватися санкційного режиму щодо Росії тільки в межах санкцій ООН. Але буде, напевно, більш відповідально ставитися до можливості отримати вторинні санкції від США чи ЄС за обхід їхніх щодо РФ. Але в політичному класі Туреччини існує консенсус стосовно того, що політика Ердогана в цілому відповідає національним інтересам стосовно російської агресії в Україні і вона буде мати тяглість.

Водночас експерт певен, що за Киличдароглу не буде подальших кроків на зближення з РФ. Проте це можливе, якщо президентом залишиться Ердоган:

— У такому випадку не виключено, що він із росіянами може узгоджувати нові масштабні спільні проєкти, які будуть ставити Туреччину в залежність від Росії.

У зовнішній політиці, зокрема щодо України, за перемоги Ердогана змін не передбачається, каже Ялі:

— Він і надалі буде намагатися посадити обидві сторони за стіл переговорів. Туреччина продовжить не визнавати анексію Криму та окупацію територій України, продаючи нам озброєння, допомагаючи із «зерновою угодою» та інше. З іншого боку, вони продовжать купляти російські енергоносії зі знижками, реекспортувати їх та допомагати РФ обходити санкції, у чому зараз підозрюють Туреччину. Санкції Анкара теж не запроваджувала. Ми бачимо, що товарообіг між Туреччиною та Росією значно зріз за останній рік.