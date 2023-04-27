Добрі наміри та політичні ігри: папа Франциск зустрінеться з Орбаном в Угорщині

МІЖ ВІРОЮ ТА ПОЛІТИКОЮ

Заклик до миру в Україні та християнські цінності в Європі мають стати головними темами публічних виступів і приватних розмов Папи Римського Франциска під час його триденного візиту до Угорщини. Зокрема, запланована й зустріч із прем'єром країни Віктором Орбаном.

Реклама Читати продовження

Як повідомляє агенція Ройтерз, Папа Франциск їде до Угорщини. Так він виконує обіцянку, яку дав, відвідавши Будапешт 2021 року дорогою до Словаччини. Понтифік тоді пробув у столиці Угорщини лише сім годин і провів службу на закритті церковного з'їзду. Такі короткі відвідини викликали обурення багатьох місцевих вірян, які відчули себе зневаженими.

Папа Франциск прибув на месу з нагоди закриття Міжнародного євхаристійного конгресу на площі Героїв у Будапешті, 12 вересня 2021 року © AP / Laszlo Balogh

Нинішній візит понтифіка до Угорщини триватиме з 28 до 30 квітня. І хоча формальна мета — зустріч із угорськими католиками, навіть сам Франциск визнав, що на поїздку вплинули поточні події.

«Це також буде поїздка в центр Європи, який потерпає від холодних вітрів війни, коли переміщення великої кількості людей актуалізувало на порядку денному нагальні гуманітарні питання», — цитує слова понтифіка Ройтерз.

Щодо холодних вітрів війни, то, говорячи про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, глава Ватикану неодноразово пропонував власне «кліматичне» рішення. Мовляв, просто треба скласти зброю — і погода на континенті одразу налагодиться. Пропонував просто розійтися миром й угорський прем'єр Віктор Орбан, із яким у понтифіка запланована зустріч. Щоправда, жоден із них не вказав, на яких саме умовах агресор і жертва мають сісти за стіл переговорів.

► Читайте також: Папа Римський в Угорщині може посприяти миру в Україні

Безумовний мир чи перемир'я без жодних умов?

Віктор Орбан, відомий своїми імперськими амбіціями, нині позиціонує себе як ледь не найпершого на всю Європу миротворця. Коментуючи майбутній візит Папи Франциска до Будапешта, він наголосив, що саме Угорщина та Ватикан є єдиними «промирними» європейськими державами.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан AP - Franc Zhurda

Директор програми Європейських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Михайло Драпак зауважує:

— Це відверта спекуляція... Орбан та його уряд воліють робити із цієї теми такий собі зручний об'єкт для досягнення політичного капіталу. Вони нібито говорять про мир, але насправді жодного разу угорський уряд або будь-які угорські урядовці не говорили, якими саме є умови мирних перемов.

Як би воно не було, саме на темі закликів до миру зійшлися Ватикан та Будапешт. Але якщо Святий престол загалом виступає проти будь-якої агресії, то угорська верхівка може мати зовсім іншу мотивацію, коли говорить про припинення російсько-української війни. Таке припускає Михайло Драпак:

— Усе-таки є різниця між тим, коли Папа або інші отці Церкви звертаються до пастви та говорять про мир і коли політик, виступаючи на певних конференціях, говорить про мир.

Віктор Орбан і його партія Фідес в Угорщині створили собі імідж захисників християнських цінностей у Європі, яку заполонили ліберальні цінності. Тож Орбанові важливо мати такого союзника, як Ватикан, або принаймні вдати, що цінності Ватикану й угорського уряду суголосні.

Віктор Орбан заявив про наміри зближення з конкурентами Заходу © REUTERS / MARTON MONUS

З іншого боку, офіційний Будапешт загалом та Віктора Орбана особисто неодноразово звинувачували в проросійській позиції. Зокрема, й через те, що Угорщина, яка є членом ЄС, блокувала санкції, спрямовані проти РФ.

► Читайте також: Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти РФ щодо ядерної енергетики – Орбан

Заклики до мирних перемо просто зараз є опосередкованою грою на користь країни-агресора, каже Драпак. Адже РФ зараз найбільше зацікавлена в негайному припиненні бойових дій, бо потребує перерви залатати діри й накопичити сили для нового удару.

Окрім війни в Україні, під час візиту Папи Франциска має бути порушена ще й проблема мігрантів із Близького Сходу та Африки. Щодо цього питання між понтифіком та Орбаном виникли певні суперечності. Адже Папа закликає інтегрувати їх у європейське суспільство, а угорський прем'єр міністр, відкинувши християнське упокорення, заявляє, що не дозволить перетворити Угорщину на «країну іммігрантів».

Католицький козир у геополітичній грі

Уряд Орбана своєю політикою встиг добряче налаштувати проти себе колег в Європейському Союзі, каже політичний експерт Максим Яковлєв:

— Угорщина позначалася тим, що випадала із деяких принципів функціональності Європейського Союзу. І є в Угорщині опозиційні до Орбана політики та експерти, які кажуть, що Угорщина йде шляхом, подалі від демократії. Фактично перетворюється з демократії на якусь авторитарну форму, зокрема через те, що влада контролює судову систему. Також є певні їх гучні заяви ініціативи в самій Угорщині, що стосуються внутрішньої політики, які викликають невдоволення інших партнерів по Європейському Союзу».

Ще один аспект, який обурює європейську спільноту, замах Орбана на суверенітет інших держав. Він не тільки пропонував Польщі поділити українські території, претендуючи на Закарпаття, так ще й на землі інших сусідів оком накинув.

► Читайте також: «Великої Угорщини більше не існує»: як у Європі відреагували на «імперський» шарф Орбана

«Коли Орбан або його партія використовують мапу Великої Угорщини, то це викликає роздратування в інших сусідів Угорщини, а не тільки в Україні. Це треба враховувати так само, як і загравання Орбана з Росією. Угорщина дійсно відходить від принципів, на яких побудований Європейський Союз», — зазначає політичний експерт.

Орбан має великі амбіції на європейській політичній арені, заради їхньої реалізації він може вдати з себе доброго католика, вважає Директор програми Європейських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Михайло Драпак. Зокрема, йдеться про вибори до Європейського парламенту, які мають відбутися наступного року. Зараз партія Орбана Фідес «опинилася поза родиною Європейської народної партії» і тому має всі шанси опинитися поза якимось великим блоком, тож украй потребує впливового союзника.

«Раніше Орбан робив ставку на консерваторів, але зараз не всі європейські консерватори сприймають його як союзника. Навіть є проблеми з польськими консерваторами, які колись були чи не найближчими його союзниками. Відповідно, йому сьогодні потрібно шукати нових політичних друзів перед цим виборами. Адже довго його влада не зможе витримувати тиск Брюсселя. Орбан робить велику ставку на 2024 рік, очікуючи, що зміниться склад європейських інституцій. І тоді, можливо, Європейська комісія більше не буде тиснути так на угорську владу, як вона тисне зараз. Нині він шукає підтримки в Європі. Тому, можливо, ці заяви є певним зондуванням ґрунту на предмет того, які аудиторії і які політики відгукнуться схвально на його заклики про мир і про християнські цінності», — припускає Михайло Драпак.