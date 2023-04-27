Новий майданчик для дипломатичної боротьби в Африці. Україна долучилася до SADC

Співпраця з АФрикою

Надзвичайна та Повноважна Посол України в ПАР, Мозамбіку та Ботсвані Любов Абравітова та виконавчий секретар SADC Еліас Магосі. 25 квітня 2023.

Пані посол України в ПАР Любов Абравітова представлятиме інтереси Києва в Співтоваристві розвитку Півдня Африки (SADC). Ця організація об'єднує 16 країн регіону. Крім торгово-економічних перспектив, новий статус відкриває можливості для диломатичної боротьби за Африку.

Реклама Читати продовження

SADC була створена 1992 року для сприяння економічному та політичному співробітництву між країнами регіону та регіональній інтеграції. Ключові цілі організації — рівність, відсутність митних бар'єрів та вільне переміщення товарів та капіталів між країнами-членами.

SADC була створена 1992 року для сприяння економічному та політичному співробітництву між країнами регіону та регіональній інтеграції © Любов Абравітова

Нині до складу SADC входять 16 країн Південної Африки. Отримавши там акредитацію, Україна має змогу співпрацювати з цими державами не лише на двосторонньому рівні, а й брати участь в регіональних проєктах, — розповіла Любов Абравітова в ексклюзивному коментарі для RFI. Наприклад, у торгівлі та освіті, в галузі цифрової трансформації та захисті довкілля, а також в науково-технічній сфері.

До складу SADC входять 16 країн Півдня Африки © Wikipedia.org

Попри те, що SADC передусім, економічна організація, вона може стати ще одним майданчиком для дипломатичної боротьби, певна пані посол України в ПАР:

— Ми зможемо доносити свою позицію одразу для всіх 16 країн. Водночас, механізми для цього ще належить створити, адже нинішній статус України поки не передбачає можливості прямо декларувати свої звернення на офіційних зустрічах.

► Читайте також: Час Африки: про українські перспективи, європейські інтереси та російські діаманти — Посол України в ПАР в інтерв'ю RFI

Серед шістнадцяти країн, які входять до SADC, Любов Абравітова представляє Україну як Посол у десяти. І вважає, що участь в SADC — правильний політичний меседж. Це демонструє, що нам важливо підтримувати відносини державами регіону і допомагати їм у вирішенні певних проблем, зауважує Любов Абравітова.

«Лінія Брандта» демонструє умовне розмежування світу на Глобальні Південь і Північ © wikipedia.org

Африканські країни умовно відносяться до так званого Глобального Півдня. Це група держав, яких об'єднує політика нейтральності в протистоянні наддержав, особливості економічного розвитку та колоніальне минуле.

► Читайте також: Що таке Глобальний Південь, чого він хоче і чому про нього стільки говорять?

Серед країн, які офіційно не засуджують або підтримують російську агресію проти України, всі, крім Білорусі, належать до Глобального Півдня.

Лідери неформального клубу — Китай, Індія та Бразилія останнім часом пропонують свої зусилля для припинення російсько-української війни. Втім іноді їхні пропозиції співзвучні з пропагандистськими тезами Росії.