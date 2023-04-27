Сеул отримав гарантії безпеки від США, але не оголосив про постачання зброї Україні

Президенти Кореї та США Юн Сок Йоль та Джо Байден на зустрічі у Вашингтоні. 26 квітня 2023

США дадуть негайну та рішучу відповідь на загрози Південній Кореї. Про це заявили за результатами зустрічі президентів двох країн у Вашингтоні. Безпекові гарантії — одна з ключових цілей для Сеула з огляду на небезпечне сусідство з КНДР. Але й отримавши їх, Корея все одно поки не наважується постачати зброю Україні, адже Росія погрожує озброювати в такому разі Пхеньян.

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Новий рівень ядерного стримування

Вашингтон та Сеул домовилися про новий рівень «Розширеного стримування» на Корейському півострові. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час візиту до США. Американські гарантії безпеки для Сеула — так звана ядерна парасолька —, зросли до безпрецедентних меж. Про це сказав південнокорейський лідер на пресконференції піля переговорів із Джо Байденом:

Якщо проти нас буде застосована ядерна зброя, відповідь союзників буде негайною та рішучою... США підтвердили, що застосують усі наявні засоби, зокрема ядерну зброю

Про це йдеться й у спільній декларації, оприлюдненій на сайті Білого дому. За словами американського президента, ядерна атака на США чи їхніх союзників — неприпустима і завершиться кінцем того режиму, який зважиться на це. Також він додав, що не відмовляється від дипломатичних шляхів встановлення миру на Корейському півострові.

США обіцяють захистити Південну Корею в разі загрози © AP / Andrew Harnik

Щоб підтвердити серйозність намірів, США вперше за 40 років відправляють до берегів Південної Кореї атомну субмарину. До того ж, як пише «Вашингтон пост» вони готові розширити повноваження Сеула в консультаціях щодо ядерної відповіді США.

З іншого боку, Південна Корея підтвердила свої зобов'язання не розробляти власної ядерної зброї.

Сеул справді отримав більше можливостей стримування, каже експертка зі Східної Азії Наталія Бутирська. Ці гарантії менші, ніж в НАТО, але постійно посилюються. А втім, опозиція все одно критикуватиме президента Юна за те, що він погодився на пропозиції Вашингтона. Адже в Південній Кореї точаться дискусії про те, щоб мати власну ядерну зброю або розмістити тактичну ядерну зброю (США, — ред.).

Усе це — відповідь на зростання безпекових загроз з боку Північної Кореї. 2005-го Пхеньян заявив про отримання зброї масового знищення і відтоді вдосконалює як ядерні арсенали, так і засоби їхнього доправлення. Востаннє КНДР повідомляла про ядерні випробування наприкінці березня. А 13 квітня запустила чергову балістичну ракету в бік Японского моря. Загалом торік Північна Корея провела понад пів сотні ядерних випробувань.

Зброя для України: рішення поки немає

Президент Південної Кореї прибув до США 24 квітня з нагоди 70-річчя союзницьких відносин між країнами. Візит триватиме суботи.

Державний візит президента Південної Кореї до США, присвячений 70-річчю союзницьких відносин © AP / Evan Vucci

Однією з тем переговорів президентів стала підтримка України. Вона залишиться незмінною, зауважив Джо Байден під час зустрічі.

Юн Сок Йоль згадав про російську агресію лише наприкінці свого виступу на спільній пресконференції. Сказав, що вторгнення немає жодних виправдань, і пообіцяв разом зі світовою спільнотою допомагати Києву. А втім, чи надасть Сеул зброю Україні — із заяв південнокорейського лідера зрозуміліше не стало.

За понад рік повномасштабної російської агресіїбПівденна Корея надала Україні гуманітарної та нелетальної військової допомоги на 230 млн доларів, а також приєдналася до антиросійських санкцій. Проте країна досі ухиляється від прямої військової підтримки.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль засудив російську агресії проти України, але не оголосив про постачання зброї © AP / Andrew Harnik

Перед візитом Юн Сок Йолья до США, «Вашингтон Пост» писав, що Білий дім спробує переконати південнокорейського президента розблокувати постачання зброї та боєприпасів Україні. А в секретних документах, які витікли в інтернет раніше у квітні, йшлося про те, що між країнами сталася суперечка. Тоді Вашингтон попросив Сеул надати Україні снаряди та артилерійське обладнання.

Наталія Бутирська вважає, що рішення про пряме постачання зброї з Південної Кореї до України поки немає. Президентові Юну непросто зробити це з огляду на внутрішній спротив та зовнішні чинники — загрози з боку Росії та Північної Кореї, пояснює вона:

— Можливо, на зустрічі у Вашингтоні обговорювалися якісь рішення про постачання. Наприклад, через треті держави, за рахунок поповнення складів США та їхніх партнерів. Але говорили про це дуже обережно і результати ми побачимо згодом.

Торік у листопаді Південна Корея продала США 100 тисяч артилерійських снарядів калібром 155 мм, щоб американці могли надіслати Україні відповідну кількість зі своїх запасів. А нещодавно стало відомо, що Сеул «позичив» Вашингтону ще пів мільйона таких самих боєприпасів.

Корейці також дозволили Польщі надати Україні самохідні артилерійські установки «Краб», зібрані з південнокорейськими компонентами. Але напряму зброю Україні Сеул до сьогодні не постачав.

19 квітня Юн Сок Йоль уперше допустив, що за певних умов Південна Корея може напряму надати Україні летальне озброєння:

— Якщо виникне ситуація, якій міжнародна спільнота не може потурати, наприклад будь-який широкомасштабний напад на цивільних, різанина чи серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій підтримці.

Ця заява пролунала через понад рік російської агресії, упродовж якої армія РФ вчинила сотні задокументованих військових злочинів і атак на цивільне населення, зокрема різанину в Бучі.

Наталія Бутирська вважає, що в такий спосіб президент Юн хотів перевірити реакцію свого суспільства. І ця реакція була настороженою:

— Перед візитом до США Юн Сок Йолю хотілося зробити крок, який важливий для партнерів. А розмови про зброю для України ведуться й урядом Сполучених Штатів, і НАТО. Певний тиск є.

На квітневу заяву південнокорейського президента відреагували в Москві. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що це означатиме залучення до конфлікту. А заступник секретаря російського Радбезу Дмитро Мєдведєв у своєму телеграмі пригрозив, що Росія озброїть Північну Корею, якщо Південна допоможе Україні.

19 квітня президент Південної Кореї допустив, що країна може постачати зброю Україні © AP / Evan Vucci

Останні місяці в ЗМІ з’являлися повідомлення про те, що через величезні втрати в Україні Росія не може виконати низки військових контрактів і сама шукає, де б поповнити запаси. Йдеться, зокрема, про купівлю зброї в Ірану та спроби отримати якесь озброєння з Китаю та й самої КНДР.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко не радить серйозно ставитися до слів Мєдведєва. Росія шукає, де б дістати боєприпаси та техніку, а не кому б їх постачати:

—Так, росіяни могли б передати КНДР якісь озброєння, наприклад один-два винищувачі Су-35. Але це ситуацію критично не змінить. А от серійно передавати щось КНДР росіяни не зможуть.

Сеул має, що запропонувати Києву

Напередодні очікуваного контрнаступу ЗСУ корейська зброя стала би в пригоді. А Сеулу є, чим допомогти Україні, каже Олександр Коваленко:

— На озброєнні в країни полк танків (радянського зразка, — ред.) Т-80У. Відповідно, є необхідна кількість пострілів 125-го калібру. Крім того, на озброєнні в корейців є БМП-3 та БТР-80 — техніка, яка дуже добре відома українцям.

Армія Південної Кореї має понад 2000 танків зразка К-1 та К-2 різних модифікацій. © AP / Ahn Young-joon

У Кореї небагато таких машин, каже експерт, але вони будуть важливими для України. А от для самих корейців це погоди не змінить, адже на озброєнні в них є сучасніша техніка.

За словами Олександра Коваленка, армія Південної Кореї має понад дві тисячі танків зразка К-1 та К-2 різних модифікацій. А легших бронемашин різних модифікацій — ще понад 2,5 тисячі. До того ж на озброєнні в них 2300 різних артилерійських установок калібру 155 мм.

Потенціал корейської військової допомоги не обмежується радянською технікою. Південна Корея хоче стати одним із найбільших експортерів зброї у світі. Про це писало торік видання «Економіст». 2022-го Сеул витратив на оборонні потреби 46,5 мільярда доларів, тобто майже 3% національного ВВП. Такі підрахунки має Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

У 2022-му Сеул витратив на оборонні потреби 46,5 мільярди доларів © AP / Lee Jin-man

Останнім часом корейський ВПК отримав одразу кілька великих замовлень. Зокрема, торік від Польщі на постачання танків, самохідних гаубиць та легких винищувачів. «Бі-Бі-Сі» оцінює цей контракт у майже 16 мільярдів доларів і називає найбільшим в історії корейського оборонпрому.

Україна ж, за даними SIPRI, торік стала третім у світі імпортером зброї після Індії та Катару. Нині ЗСУ зацікавлені передусім у далекобійній артилерії, системах ППО, винищувачах та важкій бронетехніці. Усе це виробляється в Південній Кореї. Країна, зауважує Олександр Коваленко, має потужний військово-промисловий комплекс та одну із сильніших армій в регіоні.

Чому Корея не хоче постачати зброю Україні?

Постачати летальну зброю до країни, що воює, Кореї забороняє Закон про зовнішню торгівлю (Foreign Trade Act). Чимало оглядачів, зокрема і Наталія Бутирська, вважають, що, мавши бажання, Сеул міг би обійти ці обмеження. Але проти поки громадська думка.

Формально постачати летальну зброю до країни, що воює, Кореї забороняє Закон про зовнішню торгівлю (Foreign Trade Act) © AP / Ahn Young-joon

Більшість у Кореї підтримує саме Україну. Проте 73% громадян вважають, що Сеул повинен уникнути військової участі в протистоянні. Про це свідчить опитування Ipsos.

Лише 38% опитаних виступають за надання Україні зброї та систем ППО, 22% згодні надіслати і корейську армію.

Торік Росія та Південна Корея наторгували на 27 мільярдів доларів. Тоді як товарообіг між Кореєю та Україною 2021-го ледь дотягнув до одного мільярда. До початку агресії в РФ працювало понад півтори сотні південнокорейських компаній, зокрема такі гіганти, як Нyundai, LG та Samsung.

Головна причина, чому Сеул не хоче псувати відносини з Москвою, все ж не економіка, а безпека. У країні непокояться, що Росія почне постачати зброю до КНДР — і це дестабілізує напружену ситуацію в регіоні.

У Південній Кореї непокояться, що Росія почне постачати зброю до КНДР © AP / Ahn Young-joon

Частина південнокорейського суспільства переконана, що президент не до кінця зважує ризики відносин із Росією та Китаєм, зауважує пані Бутирська. До того ж проти надання Україні зброї виступає опозиційна партія, яка нині має більшість у парламенті. А наступного року в Південній Кореї відбудуться парламентські вибори.

Економіка та безпека

Підсумкову пресконференцію з президентом Південної Кореї Джо Байден розпочав із економічних питань:

Наші економіки йдуть в авангарді технологічного розвитку... Наше майбутнє має невичерпні можливості та перспективи. І немає такого, чого б ми не могли досягти, коли наші країни та люди разом

Президент Південної Кореї також багато говорив про економічні відносини між країнами. Зауважив, зокрема, що на переговорах домовилися поглиблювати співпрацю в галузі виробництва напівпровідників, електромобілів та батарей для них. Обмеження американського Закону про зменшення інфляції не стосуватимуться високотехнологічних сфер південнокорейської промисловості, додав також Юн Сок Йоль. А ще оголосив, що країни домовилися про активізацію співпраці в космічній галузі. У вівторок Юн Сок Йоль відвідав НАСА.

23 березня КНДР провела чергові ядерні випробовування. Цього разу підводні. © AP

Найбільшу увагу президент Південної Кореї приділив саме безпеці. За його словами, Вашингтон та Сеул тепер будуть постійно обмінюватися даними та координуватимуть відповідь на можливу ескалацію з боку Пхеньяна. Американські сили будуть розгорнуті в Південній Кореї на постійній основі, зауважив Юн Сок Йоль. Нині там базується майже 29-тисячний контингент зі США.

Розширення безпекових гарантій для Південної Кореї має певні умови, пише «Волл-стріт джорнал». Вашингтон хоче, щоб Сеул не поновлював виробництва ядерної зброї. Її розроблення під тиском Сполучених Штатів Південна Корея полишила 1975 року. Проте цього січня в Сеулі заявили, що готові повернутися до програми.

США 1958 року розгорнули в Південній Кореї свою тактичну ядерну зброю, але вивели її після завершення холодної війни © AP

1958 року США розгорнули в Південній Кореї свою тактичну ядерну зброю, але вивели її після завершення холодної війни. Тепер американці відправляють до Корейського півострова субмарину з балістичними ракетами. У Білому домі це називають «офіційним візитом», який здебільшого є демонстрацією сили. Про повноцінне розгортання американської ядерної зброї в Південній Кореї офіційно поки не йдеться.