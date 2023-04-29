Демократи закликають Байдена передати Україні F-16 та ATACMS  — The Hill

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Попри заклики, Білий дім своєї позиції поки не змінює. В Адміністрації президента кажуть, що увага США зараз спрямована на забезпечення України засобами протиповітряної оборони та боєприпасами.

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Члени Конгресу від обох партій закликали американського президента Джо Байдена поставити Україні реактивну артилерію великої дальності ATACMS і сучасні винищувачі F-16.

Як зазначає видання, обіцянка США в січні надати Україні основні бойові танки M1 Abrams на початку цієї весни, після кількох місяців спротиву з боку Білого дому, дала привід для оптимізму щодо того, що адміністрація може надати ще більш важке озброєння.

Серед конгресменів, які поділяють цю позицію, є демократ від штату Колорадо Джейсон Кроу. Він зауважив, що українська армія перевершила всі очікування США під час війни і назвав українців «відповідальними партнерами», яким можна довірити найсучаснішу американську зброю.

Демократ від штату Колорадо Джейсон Кроу. © AP / David Zalubowski

«Україна переживає критичний момент війни. F-16 забезпечують більшу дальність дії, ніж наземні системи, і можуть допомогти Україні досягти переваги в повітрі», — сказав Кроу та додав, що ці літаки можуть «краще захищати мирних жителів від невибіркових атак Росії».

Демократи Річард Блюменталь і Шелдон Уайтхаус були серед сенаторів, які звернулися до Байдена з листом щодо розширення військової допомоги Україні. На їхню думку, поєднання танків, винищувачів та ATACMS допоможе ще більше підірвати здатність ЗС РФ продовжувати військову агресію.

«Наша робота полягає в тому, щоб вони мали все необхідне для вигнання російських військ зі своєї території», — сказав Уайтхаус у заяві The Hill. «Винищувачі та ракети більшої дальності допоможуть досягти перемоги України, яка довела, що є відповідальним розпорядником західної зброї».

Групу з понад десятка членів Палати представників, які виступають за надання ЗСУ F-16, очолив демократ Джаред Голден.

«F-16 нададуть Україні можливість краще захищати українські сухопутні війська, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також перевагу в повітрі, необхідну для захисту своєї країни та народу», — заявив Голден.

Літак F-16 ВПС Тайваню. © REUTERS / ANN WANG

Своєю чергою сенатор-демократ Марк Келлі відправив лист до глави Пентагону Ллойда Остіна, в якому попросив надати дані про те, що потрібно для відправки в Україну американських літаків.

Відповідь Білого дому

Як зазначають журналісти, попри тиск, Джо Байден досі відмовляється від забезпечення української армії ракетами ATACMS та літаками F-16.

«Президент Байден сказав, що це на цей час не розглядається. Наразі ми зосереджені на можливостях, які, за словами самих українців, їм справді знадобляться найближчими тижнями та місяцями», — заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі 24 квітня.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. © AP / Susan Walsh

Представники адміністрації підкреслили, що військова допомога наразі зосереджена на постачанні протиповітряної оборони та боєприпасів, які, як стверджують чиновники, є більш нагальними потребами.

«Наша увага зосереджена на українських пріоритетах щодо цього бою, і західні сучасні літаки посідають приблизно 8-ме місце у списку. Ми зосередили ресурси на найбільш пріоритетних можливостях, а саме на протиповітряній обороні, артилерії та бронетехніці», — заявила помічниця міністра оборони Селеста Валландер 26 квітня.