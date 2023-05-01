Влада ПАР шукає варіанти, як уникнути арешту Путіна під час саміту БРІКС — ЗМІ

Небажаний візит

Президент Росії Володимир Путін розмовляє з президентом ПАР Сирілом Рамафосою під час саміту Росія-Африка 2019. Сочі, 24 жовтня 2019

Влада Південноафриканської республіки неформально передала Кремлю, що змушена буде затримати Путіна через ордер, виданий на його арешт Міжнародним кримінальним судом за воєнні злочини в Україні. Виконати рішення МКС у ПАР зобов'язані, адже країна ратифікувала Римський статут.

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Про це пише південноафриканська газета «Сандей Таймс».

За даними видання, минулого тижня президент держави Сиріл Рамафоса призначив спеціальний урядовий комітет, який має вивчити варіанти дій влади на випадок особистого візиту Путіна. Поки цей комітет не знайшов варіантів, які б дозволили президенту РФ приїхати в ПАР.

«У нас немає варіанту не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати», — сказав представник уряду ПАР.

Преторія веде переговори з Москвою та пропонує Путіну взяти участь у саміті онлайн.

Саміт БРІКС (група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються, до складу групи входять — Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР, — ред.) відбудеться у Південній Африці у серпні 2023 року.

Наприкінці квітня президент ПАР оголосив про вихід країни з МКС. А втім за кілька годин його офіс спростував цю заяву, пояснивши її помилкою в коментарі для ЗМІ.

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Міжнародний кримінальний суд 17 березня 2023-го видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової підозрюваних у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії.

2014 та 2015 роках Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з запитами щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених на території України. У 2022-му році було ухвалено необхідні зміни до законодавства, які дозволили Офісу Прокурора МКС повноцінно здійснювати розслідування в Україні. Найближчим часом представництво офісу Прокурора МКС запрацює в Україні. Україна офіційно зафіксувала депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Повернути вдалось 308 дітей.