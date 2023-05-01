Посол України в Ірландії закликає бойкотувати Jameson на тлі відновлення продажів в РФ

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Посол України в Ірландії Лариса Герасько у резиденції Лорда Мера міста Дубліна, 1 лютого 2023 року.

Відомий бренд віскі, що належить французькій компанії Pernod Ricard, ще у 2022 році відновив торгівлю з Росією.

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Про це повідомляє RTE.

Українська дипредставниця Лариса Герасько вважає, що торгуючи з РФ Jameson фінансує російську агресію в Україні. Через це посол закликає споживачів відмовитись від купівлі віскі цього бренду.

У компанії зазначили, що вони повністю дотримуються всіх міжнародних санкцій. Представники бренду також пояснили, що відновлення бізнесу у РФ пов'язане із піклуванням про добробут місцевих співробітників.

«Ми робимо все можливе, щоб керувати ситуацією, але реальність виходу з Росії є надзвичайно складною... Це також означає скорочення обсягів продажу, щоб уникнути "навмисного банкрутства", яке є кримінальним злочином у Росії і становить значний ризик для наших співробітників», — йдеться в заяві компанії.

Натомість Герасько впевнена, що піклування про кількох співробітників не є значущим аргументом, зважаючи на кількість жертв агресії РФ проти України.

«Ми платимо найвищу ціну — людські життя, і ми закликаємо всі компанії припинити будь-які торговельні відносини з державою-агресором, терористичною державою», — наголосила посол.

Герасько нагадала, що компанія Pernod Ricard змінила своє рішення щодо торгівлі в РФ, коли шведські фермери припинили постачання зерна для виробництва горілки Absolut.

Вона також зауважила, що співробітники компанії були б більш захищені, якщо б їх перевезли до безпечніших країн, таких як Франція чи Ірландія.

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«З одного боку, ця компанія хоче захистити кількох співробітників, але десятки тисяч українців щодня вбиває Росія... Я хочу сказати, що більше не збираюся купувати продукцію Jameson», — заявила вона.

Герасько додала, що кілька тижнів тому вона намагалася висловити свою стурбованість безпосередньо виробникам віскі Jameson, але їй ніхто не відповів.

«Звичайно, ми розчаровані тим, що не отримали від них відповіді», — сказала посол.

Натомість у Irish Distillers та у її материнській компанії Pernod Ricard заявили, що запрошення на зустріч з послом України в Ірландії не отримували. У Pernod Ricard також пообіцяли найближчими тижнями внести ясність щодо діяльності компанії в Росії.

Нагадаємо, у лютому та березні 2023 року французькі бренди опинилися в центрі кількох скандалів, пов’язаних з їхньою підтримкою агресії РФ проти України. Зокрема, йдеться про «Ів Роше», «Бондюель», «Ашан» та «Леруа Мерлен», які продовжували працювати на російському ринку.

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Динаміку виходу іноземних компаній із російського ринку, зокрема, відстежують аналітики при Єльському університеті. Станом на 27 квітня понад 1000 компаній публічного оголосили про згортання діяльності в РФ. Втім, багато міжнародних фірм і досі працюють на російському ринку на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.