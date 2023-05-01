Президент — на посаді ще 17 років? На референдумі в Узбекистані схвалили зміни до Конституції

Важливі зміни

На голосування, зокрема, були винесені питання збільшення терміну президентських повноважень з п'яти до семи років та занулення попередніх президентських термінів чинного глави держави Шавката Мірзійоєва. За даними тамтешньої ЦВК, «за» проголосували понад 90 відсотків виборців.

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Про це пише Радіо Свобода.

Таким чином Мірзійоєв, який очолює Узбекистан з 2016 року, зможе ще двічі балотуватися і залишатись на посаді до 2040 року.

Поправками до Конституції скорочується кількість членів Сенату — зі 100 до 65. Узбекистан проголошується соціальною, правовою та світською державою. Раніше таких визначень в Конституції не було.

У нову редакцію основного закону також внесли заборону на смертну кару (її відмінили у 2008, — ред.).

Конституційний референдум мав відбутись минулого року. Тоді його скасували через протести в автономній республіці Каракалпакстан: запропоновані поправки передбачали обмеження її статусу. Після мітингів влада відкликала зміни, які стосувалися АР.