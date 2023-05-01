Розвідувальні сили Туреччини вбили ватажка «Ісламської держави» в Сирії

смерть ватажка іділ

Національна розвідувальна організація «тривалий час» стежила за Абу аль-Хусейна аль-Хусейні аль-Кураші.

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Про це повідомляє CNN.

«Відтепер ми продовжуватимемо нашу боротьбу без дискримінації проти терористичних організацій», – зазначив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

За його словами, боротьба Анкари з тероризмом сприяє безпеці Європи, стверджуючи, що європейські країни «про це не знають або не хочуть знати».

Про Аль-Курші відомо небагато, але на момент його призначення ІДІЛ описувала його як «старого бійця». Його обрали лідером Ісламської держави після смерті попередника восени минулого року.

На початку квітня військові США ліквідували одного з лідерів ІДІЛ у Сирії. Це був Халід Аїд Ахмад аль-Джабурі, який відповідав за планування нападів організації в Європі.

«Ісламська держава» контролювала значні території Іраку та Сирії на піку могутності у 2014 році. Угруповання налічує від 5 до 7 тисяч членів і прихильників, приблизно половина яких є бойовиками, йдеться у звіті ООН.

Згідно з доповіддю, загроза «Ісламської держави» для міжнародного миру і безпеки була високою у другій половині минулого року і посилилася в зонах конфліктів, де вона присутня, та навколо них.