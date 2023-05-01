Четверте банкрутство за весну: у США конфіскували активи First Republic Bank

Банківська лихоманка

Один з найбільших банків США оголосили банкрутом. Акції фінустанови впали майже на 50%, після масового відтоку депозитів.

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Про це повідомляє Associated Press.

First Republic Bank став другим найбільшим банкрутом в історії Сполучених Штатів.

24 квітня First Republic оприлюднив результати за перший квартал 2023 року і приголомшив інвесторів новиною про відтік депозитів з банку на суму $100 мільярдів. Здебільшого це сталось відразу після банкрутства Silicon Valley Bank та Signature Bank.

Наразі більшість активів фінустанови та усі її депозити вже викупив американський банк JPMorgan Chase.

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Нагадаємо, на початку березня 2023 року збанкрутіли три невеликі американські банки, серед них і Silvergate Bank. Акції фінустанов знецінюються на світових біржах. Ефект лавини вже сягнув європейських ринків.

Ще більшим банківським банкрутством в американській історії був Washington Mutual. Він зазнав краху в розпал фінансової кризи 2008 року і також був поглинений JPMorgan за угодою, організованою урядом.

«Наш уряд запросив нас та інших учасників активізуватися, і ми це зробили», — прокоментував купівлю First Republic Bank генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон.

Він зауважив, що, на його думку, «ця частина (банківської — ред.) кризи закінчилася».

«Інші банки середнього розміру повідомили про свої результати минулого тижня, і переважна більшість із них показали, що депозити стабілізувалися, а прибутки залишалися відносно стабільними. Винятком був First Republic», — зазначили у AP.

У межах угоди продажу First Republic, Федеральна корпорація страхування банківських внесків (FDIC) покриє частину збитків за кредитами збанкрутілого банку. А також виплатить JPMorgan $50 для завершення угоди. Натомість покупець має взяти на себе корпоративний борг First Republic та заплатити FDIC $10,6 мільярда.

Нагадаємо, 10 березня у США «лопнув» Silicon Valley Bank. Саме ця фінансова установа є найбільшим кредитором стартапів Силіконової долини. Президент США Джо Байден тоді розповів, що він звернеться до Конгресу та банківських регуляторів із проханням «посилити правила для банків, щоб зменшити ймовірність повторного банкрутства банків і захистити американські робочі місця як малий бізнес».