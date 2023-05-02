Вперше в історії: США можуть оголосити борговий дефолт 1 червня

ЗАГРОЗА ДЕФОЛТУ

Вашингтон – Міністерство фінансів попередило, що уряду може не вистачити готівки для оплати рахунків до червня.

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Про це повідомляє Reuters.

Якщо Конгрес не зможе підвищити максимально дозволену межу боргу, влада США не отримає нові позики.

У зв'язку з цим, Байден запросив на зустріч спікера Палати представників Республіканської партії Кевіна Маккарті, лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса, лідера більшості в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконнелла. Вона відбудеться 9 травня.

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Минулого тижня республіканці Палати представників прийняли законопроєкт про підвищення ліміту боргу. Він передбачає різке скорочення витрат на охорону здоров’я. У ньому також йдеться про скорочення податкових пільг для сонячної енергії та скорочення витрат на 4,5 трильйона доларів, або приблизно на 22%, в обмін на збільшення ліміту боргу США на 1,5 трильйона доларів.

Підконтрольний демократам Сенат заявив, що цей законопроєкт не схвалить. Білий дім повідомив, що у разі його ухвалення, Байден накладе на нього вето.

«Президент США підкреслить, що Конгрес повинен вжити заходів, щоб уникнути дефолту без умов», — заявив офіційний представник Білого дому.

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Байден твердо заявив, що не буде вести переговори щодо збільшення боргу, але обговорить скорочення бюджету після ухвалення нового ліміту.

Фактична дата, коли Міністерство фінансів вичерпає надзвичайні заходи, може бути на кілька тижнів пізніше, ніж заявлена дата, зазначила у листі до Конгресу міністерка фінансів Джанет Єллен. Вона додала, що федеральні надходження та витрати є «за своєю суттю змінними».

Подібна боротьба за стелю боргу вже приводила США до межі дефолту в 2011 році. Це спричинило найбільше зниження кредитного рейтингу країни. Проте прогнозують, що цього разу переговори можуть бути ще складнішими.

Дефолт в США загрожує новим потрясінням світової економіки та руйнацією довіри до Вашингтона як глобального партнера.

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