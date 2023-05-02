Голосування в ООН: чи дійсно Китай визнав агресію Росії в Україні

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ УКРАЇНИ?

Делегація Китаю в ООН уперше проголосувала за резолюцію Генасамблеї, у якій Росію називають агресором у війні проти України. Раніше в таких ситуаціях КНР утримувалася або висловлювалася «проти».

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Це документ про співпрацю ООН з Радою Європи, який ухвалюють щороку. У редакції 2023 року є згадка про російську агресію проти України та Грузії:

Безпрецедентні виклики, які постали перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а до цього — проти Грузії, та припинення членства Російської Федерації в Раді Європи потребують посилення співпраці між Організацією Об’єднаних Націй та Радою Європи. Зокрема, із метою якнайшвидшого відновлення та підтримання миру й безпеки на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави

Загалом резолюцію, присвячену співпраці ООН із Радою Європи, підтримали 122 країни. «Проти» проголосували РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав їх «відомими борцями з правами людини».

ГенАсамблея 122 голосами «за» і 5 голосами «проти» ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи @coe . Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини - рф, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР https://t.co/BuKoYyP4hT pic.twitter.com/raXtZBHBoL — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 26, 2023

За словами головної консультантки Національного інституту стратегічних досліджень Аліни Гриценко, таке голосування за документ не свідчить про зміну політики Китаю чи відносин із РФ:

— Там справді є формулювання, що Росія є агресором проти України та Грузії. Але в цьому документі агресія не називається «неспровокованою». А це дуже важливо. Річ у тім, що Китай та інші держави, які проголосували за цю резолюцію, зокрема Індія та Бразилія, розділяють погляд Росії. Вони вважають, що агресія РФ мала мотиви. А в цій резолюції немає такого формулювання. А заперечувати сам факт агресії — це взагалі нонсенс, бо це ж відбувається. Голосуючи за цю резолюцію, ні Китай, ні Індія, ні Бразилія не голосують за якесь принципове формулювання для РФ.

За словами Аліни Гриценко, Китай посів позицію миротворця і надалі розвиває цю стратегію:

— Китай намагається закріпити той дипломатичний успіх, який вони мали на близькому сході. Бо китайці відіграли роль у нормалізації відносин між Іраном та Саудівською Аравією. І тепер намагаються якось залучитися до найбільшого після Другої світової війни конфлікту в Європі. Вони ж претендують на роль одного з глобальних гравців, тому для них це дуже вигідний крок.

Генасамблея ООН © Reuters

Голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод зазначає, що перед ухваленням резолюції в цілому було голосування, яке стосувалося саме України. І під час нього Китай утримався:

— Напередодні було окреме голосування за пункт 9-й, який стосується України (визнати, що існують виклики, спровоковані агресією РФ проти України, перед якими стоїть Європа, — ред.). І там Китай утримався. Але за резолюцію в цілому він проголосував. Важливо, що Китай завжди виступає в ООН проти політизації будь-яких документів. Тобто, якби це був окремий документ по Україні, ми не знаємо, як би в цей день, коли відбувалася розмова очільників двох країн, проголосував би Китай в ООН. Будемо стежити, як він поводитиметься в майбутньому.

Резолюцію ухвалили 26 квітня. Того ж дня, уперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відбулась телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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Український та китайський лідери, зокрема, домовилися про призначення в Києві спецпредставника з євразійських справ «для поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання української кризи». Ним стане колишній посол Китаю в Росії Лі Хуей. Натомість до Китаю буде відправлений посол із Києва. Повноцінного українського представника у Піднебесній не було вже понад двох років — тепер амбасаду очолить Павло Рябікін.

Спеціальну делегацію Китаю для врегулювання української кризи в Україні та інших країнах очолить колишній посол Китаю в Росії Лі Хуей © Твітер

За словами голови правління Української асоціації китаєзнавців Віти Голод, це полегшить процес діалогу між країнами:

— У нас були певні проблеми з комунікацією минулого року. Негативна сторона цієї людини (Лі Хуея, — ред.) — це те, що він був у Росії. Він має орден від Путіна. І він людина похилого віку, який сприймає нас як частину пострадянського простору. З позитивного — нарешті є цей інструмент комунікації.

Віта Голод наголошує, що Китай має політичні амбіції та готується до геополітичного лідерства, тому всі його кроки варто розглядати в розрізі вибудови власних зон впливу:

— Китай грає в довгу. Китаю точно невигідна війна і нестабільність у Європі, бо Китай вибудовує свої відношення з Європою в економічному сенсі. І така нестабільність їм не на руку. Вона рано чи пізно вплине на економіку Китаю. Вибудовуючи подальші відносини з Європою, Китай буде зацікавлений у стабільності.

Китай майже рік тримався осторонь від теми війни Росії та України через розв'язання власних проблем, зокрема пов'язаних із «ковідними протестами» та організацією Двадцятого Всекитайського з'їзду Комуністичної партії Китаю. Про це розповідає Головна консультантка національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко:

— Китай спостерігав за тим, що відбувається, та розв'язував свої проблеми. Але на Китай посипалася критика. Наче держава, яка претендує на роль глобального гравця, дуже безвідповідально поводить себе щодо російсько-української війни. І саме це змотивувало Китай опублікувати ці документи, які були названі «Мирним планом». Зараз вони працюють, аби змінити той токсичний імідж, який вони отримали. З цим пов’язані візити Сі Цзіньпіня в Росію та телефонна розмова з Зеленським.

Ковідні протести у Китаї © AP / Ng Han Guan

На думку експертки, не варто сприймати останні події як зміну політики Пекіна:

— Росія та Китай дійсно дуже часто голосують однаково, але це не тому, що вони якось координують свої зусилля. Вони голосують однаково просто через те, що в них спільний погляд на питання. У них дуже антизахідне, антиамериканське спрямування. Але Китай ніколи не проголосує, якщо ця позиція буде суперечити їх національним інтересам.