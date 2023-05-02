США та Німеччина проти конкретних рішень щодо членства України в НАТО — DPA

Тільки після перемоги?

Нещодавно за зачиненими дверима представники країн дали зрозуміти, що Берлін та Вашингтон не готові назвати ані терміни вступу до Альянсу України та Грузії, ані плани дій, пише Німецьке агентство преси (DPA).

Реклама Читати продовження

За даними видання, США та Німеччина поки не хочуть брати на себе зобов'язань, які б виходили за межі декларації НАТО від 2008 року. Тоді держави лише погодилися, що Україна та Грузія мають приєднатися до Альянсу. Конкретних же рішень, графіків та планів у декларації не вказали.

Журналісти нагадують, що президент України Володимир Зеленський нещодавно закликав НАТО розчистити шлях для вступу України до Альянсу на наступному саміті блоку у Вільнюсі в липні. Приєднання України до НАТО підтримує і низка країн Центральної та Східної Європи, зокрема, Литва. На початку квітня парламент країни навіть визнав «необхідність запросити Україну до НАТО» на наступному саміті в Вільнюсі.

Однак, за даними видання, зараз вкрай малоймовірно, що країнам Балтії чи Польщі вдасться переконати партнерів по НАТО, таких як США, змінити курс. На думку Берліна та Вашингтона, вступ до Альянсу для Києва не є реалістичним і може відволікти партнерів від набагато важливішої підтримки України сьогодні. Крім того, там побоюються, що конкретні перспективи вступу можуть надати Росії аргументи для ще більш агресивної війни.

Водночас в Альянсі готують пакет з підтримки України до вступу. Також Києву хочуть запропонувати переговори про ще тіснішу співпрацю у форматі Ради Україна—НАТО.

За інформацією з натовських кіл, прогрес у переговорах про вступ до Альянсу буде відчутний, коли Україна досягне успіху у війні з Росією. Тоді країнам НАТО не доведеться боятися, що, прийнявши Україну, вони стануть безпосередніми учасниками війни, констатують джерела DPA.

►Читайте також: У повній бойовій готовності — НАТО кардинально змінює оборонну концепцію

Генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно опосередковано виключив можливість вступу України під час війни. Під час останнього «Рамштайну» в кулуарах він зазначив, що членство в Альянсі вимагає, щоб Україна пережила війну як незалежна держава:

— Якщо Україна не утвердить себе як суверенна незалежна держава в Європі, то немає сенсу обговорювати членство.

►Читайте також: «Нова глава амбітних рішень»: генсек НАТО несподівано відвідав Україну

Генсек НАТО наприкінці квітня відвідав Україну. Під час перемов з Зеленським Столтенберг підтвердив, що на найближчому саміті Альянсу у Вільнюсі готується обговорення вступу України до НАТО і гарантій безпеки для Києва.