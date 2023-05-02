У Польщі розпочалися наймасштабніші військові навчання 2023 року

Anakonda 23

Колона військової техніки у Польщі, яка прямує на військові навчання Anakonda 23, 1 травня 2023 року.

У маневрах беруть участь 12 тисяч солдат польських солдат, а також декілька сотень військовослужбовців із країн НАТО та держав-союзників Альянсу.

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Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

Окрім Польщі, у військових навчаннях Anakonda 23 беруть участь США, Румунія, Словенія, Швеція, Франція, Латвія, Литва, Естонія та Туреччина. Особливу увагу військові приділять маневрам, пов'язаним із захистом регіону Балтійського моря.

Uwaga! ⚠️ Od 2 maja br. na polskich drogach należy spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn sprzętu wojskowego i żołnierzy #WojskoPolskie oraz armii sojuszniczych.



Trwają przygotowania do ćwiczenia #Anakonda23. pic.twitter.com/08h28NLwq2 — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) May 1, 2023

«З вівторка, 2 травня 2023 року, рух колон військової техніки здійснюватиметься дорогами майже всієї країни у зв’язку з початком навчань, які заплановані відповідно до цьогорічної програми підготовки ЗС Польщі», — повідомили в Оперативному командуванні ЗСУ, яке організовує військові навчання.

Маневри Anakonda 23 проводитимуть на полігонах у Польщі, а також у Швеції, Литві, Латвії та Естонії.

Серед озброєння, яке використовуватимуть під час навчань, будуть, зокрема танки «Абрамс» M1 та «Бредлі» M2, гаубиці «Краб» AHS та K9 «Сандер» (англ.Thunder — ред.), а також реактивні установки «Лангуст».

Нагадаємо, раніше ЗС Польщі разом із союзниками провели військові навчання поблизу кордонів РФ.

Йдеться про маневри під кодовою назвою «Затока-2023» (Zalew-2023), які проходили з 27 по 31 березня в районі Віслинської коси, що межує з Калінінградською областю Росії.

До цього у польському військовому комплексі імені генерала Тадеуша Костюшка відбулася урочиста церемонія початку роботи постійного гарнізону армії США. Його вперше в історії розмістили на території Польщі.