Знизити напругу: у США розпочались мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном

Важлива зустріч

Перемови між главами МЗС країн триватимуть чотири дні. Їх організували для того, щоб подолати напруженість навколо контрольно-пропускного пункту, який Азербайджан нещодавно встановив у Лачинському коридорі. Це — єдина дорога, яка з’єднує Нагірний Карабах з Вірменією.

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Перед початком зустрічі державний секретар США Ентоні Блінкен провів окремі перемови з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном та главою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим.

«Наша мета – переконатися, що міністри можуть сісти і поговорити один з одним», – цитує AFP представника Держдепу. За його словами, Сполучені Штати очікують від сторін прямої і відвертої дискусії.

Представник США на умовах анонімності сказав журналістам, що ці переговори більше спрямовані на «угоду про нормалізацію відносин», ніж на мирний договір. Переговори торкнуться всіх нагальних проблемних питань, повідомили у Держдепі.

«Діалог є ключем до досягнення стійкого миру у регіоні Південного Кавказу», — написав Ентоні Блінкен у твітері.

Напередодні зустрічі глав МЗС Ентоні Блінкен у телефонній розмові з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим висловив глибоку стурбованість через відкриття Баку КПП на Лачинському коридорі, заявивши, що це підриває зусилля щодо встановлення довіри у вірменсько-азербайджанському мирному процесі.

Як повідомив уряд Баку, Алієв сказав Блінкену, що пункт пропуску «був створений в рамках суверенних прав Азербайджану і відповідно до всіх міжнародних норм». За словами Алієва, його мета не обмежити рух, а забезпечити контроль. Він додав, що через КПП вже проїжджають люди.

Раніше у Азербайджані заявляли, що Баку встановив КПП у відповідь на постачання вірменської зброї до Нагірного Карабаху. При цьому у Єревані ці звинувачення відкидають.

Блінкен пообіцяв продовжувати підтримку мирних переговорів і наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття Лачинського коридору для комерційних і приватних транспортних засобів, повідомив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

КПП на Лачинському коридорі Азербайджан встановив 23 квітня. Вірменія назвала блокпост грубим порушенням угоди про припинення вогню 2020 року. Прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян у розмові з Блінкеном напередодні вашингтонських переговорів наголосив, що кроки Азербайджану в Лачинському коридорі спрямовані на реалізацію його політики етнічної чистки в Нагірному Карабасі й знелюднення регіону.

16 лютого прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що він і його уряд налаштовані підписати мирну угоду з Азербайджаном в максимально короткі терміни. Примирити Вірменію та Азербайджан намагаються також США. 18 лютого держсекретар Ентоні Блінкен ініціював зустріч представників обох країн в рамах Мюнхенської безпекової конференції. А 16 квітня міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов взяв участь у нараді з представниками Держдепу у Вашингтоні. 17 квітня вірменський уряд оприлюднив деякі подробиці переговорів із Баку, які цитує видання «Арменпресс». У звіті йдеться, що торік лідери Азербайджану та Вірменії провели три зустрічі за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля, дві зустрічі, до яких долучився ще й президент Франції Еммануель Макрон, і ще одну зустріч за посередництва Росії. Це на додачу до численних зустрічей на рівні міністрів закордонних справ і робочих груп двох країн. Азербайджан та Вірменія провели вже три раунди роботи над текстом мирної угоди. Країни по черзі вносять у документ свої пропозиції і передають на узгодження іншій стороні. У лютому глава вірменського МЗС Арарат Мирзоян вказав на зближення позицій двох держав. У звіті вірменського уряду від 17 квітня також сказано, що Єреван готовий відділити підписання мирної угоди від врегулювання «карабаської проблеми».