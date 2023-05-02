Tinder свайпнув РФ вліво: онлайн-сервіс знайомств піде з Росії

Репутація дорожче

Tinder піде з Росії до кінця червня 2023 року.

Компанія Match Group, яка володіє Tinder, Hinge та PlentyOfFish, оголосила про намір вийти з російського ринку до кінця червня.

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Про це повідомляє Reuters.

Виконавчий директор Match Friends Fiduciary Corp Джефф Перкінс заявив, що бізнес, для якого важлива довіра користувачів, має вагомі причини залишити Росію.

«Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави», — розповів він виданню.

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Нагадаємо,17 березня 2023-го року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії.

За словами акціонера Friends Fiduciary, рішення щодо виходу з російського ринку також пов'язане з ризиками порушення прав людини, з якими стикаються українці.

У вересні представники Європолу заявили, що злочинці «захоплювали» онлайн-сервіс знайомств для торгівлі людьми, використовуючи, зокрема, уразливе становище українських біженців.

«Ми віддані захисту прав людини… Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року», — йдеться у заяві Match Group.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку вже вийшло чимало провайдерів цифрових послуг, як-от Spotify та Netflix.

Нагадаємо, 1 квітня посол України в Ірландії закликала бойкотувати Jameson на тлі відновлення продажів в РФ.

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Також у лютому та березні 2023 року французькі бренди опинилися в центрі кількох скандалів, пов’язаних з їхньою підтримкою агресії РФ проти України. Зокрема, йдеться про «Ів Роше», «Бондюель», «Ашан» та «Леруа Мерлен», які продовжували працювати на російському ринку.