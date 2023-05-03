«Задушити військову машину Путіна» — у Британії пропонують створити економічний «Рамштайн»

САНКЦІЙНИЙ ТИСК

Авторка такої пропозиції парламентарка Великої Британії від Консервативної партії та голова комітету закордонних справ Палати громад Алісія Кернс. Вона зазначає, що вже запроваджені санкції не завдали Росії настільки відчутної шкоди, щоб змусити її припинити війну.

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Допис Алісія Кернс опублікувала на своїй сторінці у твіттері. Вона зазначала, що економічний «Рамштайн» потрібен для тих, хто бореться за свободу України.

«Очевидно, що ми не змогли адекватно фінансово задушити військову машину Путіна. І ми повинні позбавити його можливості фінансувати свої напади на цивільне населення», — написала Кернс.

This highly detailed thread gives even more credence to the need for an 'Economic "Ramstein"' of those fighting for Ukraine's freedom.



It's clear we have failed to adequately financially suffocate Putin's war machine, and we must prevent him being able to fund his attacks on… https://t.co/APYdvdNTCl — Alicia Kearns MP (@aliciakearns) May 1, 2023

Так вона відреагувала на дані, які оприлюднив керівний директор та головний економіст Інституту міжнародних фінансів Робін Брукс. За його оцінкою, цифри свідчать про не надто результативний вплив раніше запроваджених санкцій на економіку РФ.

«Важливими є лише два питання. По-перше, чи наші санкції суттєво обмежили здатність Росії вести війну? По-друге, чи є наші санкції чинником стримування для країн, які можуть розв'язати війну в майбутньому? На жаль, відповідь на обидва питання: "Ні!"», — написав він, оцінюючи санкційну політику.

Evaluation of our sanctions policy

1. Only 2 questions matter. First, have our sanctions meaningfully curtailed Russia's ability to wage war? Second, are our sanctions a deterrent to countries that may wage war in the future? Unfortunately, the answer to both questions is: "No!" pic.twitter.com/0wHOEb3dnE — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) April 29, 2023

Брукс також зазначив, що фінансові санкції не завадили Путіну отримати готівку за експорт енергоносіїв. Адже обмеження стосувалися тільки деяких російських банків й оминули решту, які й стали опорою для грошових потоків. Це врешті, на думку Робіна Брукса, дозволило фінансовим умовам РФ повернутися до довоєнного рівня і підтримати воєнну економіку країни.

«Ми могли б уникнути цього, але тоді слід було запровадити санкції проти ВСІХ російських банків. Це те саме, що торговельне ембарго, оскільки Путін більше не отримує грошей і припиняє експорт», — підкреслив економічний експерт.

Профіцит рахунку поточних операцій Росії за 2022 (червоний) і 2023 (помаранчевий) січень-грудень порівняно з історичним середнім профіцитом кожного місяця з 2007 до 2021 (синій), у мільярдах доларів © Robin Brooks / Twitter

Профіцит Щодо бюджету — перевищення доходів над витратами. Профіцит бюджету — економічне поняття, яке означає, що дохідна частина бюджету перевищує видаткову.

Санкції не діють?

То невже всі одинадцять пакетів санкцій виявилися безрезультатними? На думку віцепрезидентки Київської школи економіки та членкині Санкційної групи Єрмака-Макфола Наталії Шаповал, показник ВВП, на який спирається Робін Брукс, не вповні відображає загальну картину:

— Цей самий Робін Брукс писав на початку війни, що російська економіка впаде на 30%. І ми теж думали, що вона сильно впаде. А потім ми почали розбиратися, і зрозуміли, що вони (санкції, — ред.) просто інакше працюють не на рівні ВВП прямо в цьому році. Навіть в Ірані, коли були найгірші на них накладені санкції, економіка падала на 3,5% на рік. Тому ВВП — це просто не найкращий індикатор. І санкції не так прямо на нього націлені. Головне — це технологічні компоненти, шоб Росія не мала до них доступу, бюджет та валюта. І оці три пункти виконуються.

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На думку економічного експерта, координатора експертних груп Економічної експертної платформи Олега Гетьмана, ефект від санкцій є і він дуже значний. Проте, вважає він, щоб паралізувати таку велику країну, як РФ, потрібно більше часу:

— Наша експертна група, провідні українські економісти, з якими ми співпрацюємо і оцінюємо ці ефекти, ми не вважаємо, що санкції не спрацювали чи спрацювали погано. Санкції спрацювали саме так, як і передбачали справжні українські економісти, справжні українські фахівці. І, звичайно, вони не спрацювали так, як передбачали це якісь там популісти і невігласи, які думали, що санкції можуть вбити чи придушити економіку достатньо великої країни, яка готувалась до цього, за пів року чи за рік.

Насамперед, наголошує експерт, ефект від санкцій дуже добре видно на прикладі стану золотовалютного фонду РФ. За словами Гетьмана, подушка безпеки, яку Росія накопичувала десятиліттями, добряче схудла за понад рік санкційного тиску, який дедалі посилюється:

— Запаси і резерви, які були у Російської Федерації, золотовалютні, у центрального банку, уже вичерпані. Та «скарбничка», яка збиралась десятки років, Фонд національного добробуту, також уже почала вичерпуватися. На цей час операбельні резерви цього фонду становлять близько 10-11 трильйонів рублів. Тобто, при дефіциті у 8-10 трильйонів на цей рік (а якщо все буде рухатися так, як і зараз, то, ймовірніше, усе так і буде) Фонд національного добробуту буде вичерпаний вже наприкінці цього року або в першій половині наступного.

На війну Кремль щомісячно витрачає близько одного трильйона рублів, каже Гетьман. І якщо апетити не зменшаться, то ці кошти братимуть уже з альтернативних джерел: вихоплюватимуть частинами з галузі освіти, медицини чи будівництва або просто друкуватимуть нові.

Ласкаво просимо до СРСР

У другому випадку, це врешті-решт призведе до значної і досить швидкої девальвації рубля. Простіше кажучи, ці гроші будуть буквально коштувати дешевше за папір, на якому надруковані. Так пояснює цей процес координатор Економічної експертної платформи Олексій Гетьман:

Жінка проходить повз екран обмінного пункту, на якому показані курси обміну доларів США на російські рублі, Санкт-Петербург © AP / Dmitri Lovetsky

— Девальвація рубля, яка вже, у принципі, почалась, триватиме і наступного року прискориться. Адже не буде золотовалютних резервів. Буде інфляція, значне збіднішання населення і скорочення видатків на різні внутрішні потреби, такі як освіта, медицина тощо. Так воно і далі буде рухатись, але росіянам, у принципі, не звикати. Вони це проходили в 90-х, коли була шалена гіперінфляція, коли населення майже щомісяця ставало бідніше вдвічі.

Росіянки штовхаються в черзі за парою безплатного взуття, подарованого американською благодійною організацією. Санкт-Петербург, 3 лютого 1993 року © AP / Andre Maltsev

А далі, як і мріяла значна частина росіян, повернення до СРСР: ковбасу по 2,20 та профспілкові путівки в санаторії вони навряд чи дочекаються, а дефіциту й черг за тим, щоб його вхибити — так.

Є також інші варіанти, пояснює Олексій Гетьман. Тут уже на вибір. Хоч іранський сценарій, хоч північно-корейський або навіть лівійський — громадянська війна, яка завершилася вбивством диктатора:

— Ніхто не вгадає, чим закінчить країна, населення якої біднішає і яка знаходиться в ізоляції. Тобто, у різні періоди часу такі країни закінчували по-різному. Північна Корея та Іран залишились в ізоляції. Десятки інших країн, на які накладали шалені санкції, скидали владу або через змову еліт, або через дії військової хунти. Інколи це були майдани та революції, а інколи диктатор просто через напруження і виснаження гинув сам.

Путін виступає на щорічних зборах з нагоди професійного свята співробітників російських спецслужб у Москві © AP / Alexei Druzhinin

Наступний етап економічної битви

Не лише придушити російську економіку, а й підтримати українську — таке нині основне завдання, вважає віцепрезидентка Київської школи економіки та членкиня Санкційної групи Єрмака-Макфола Наталія Шаповал. Саме тому, на її переконання, створення економічного «Рамштайну» нині потрібне. За її словами, розмови з приводу його створення в експертному середовищі ведуть уже понад рік. А влітку 2022 року стати такою платформою мала би донорська — у Лугано. Проте не стала, бо країни-донори та Україна не змогли дійти згоди щодо формату врядування:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представляє міжнародним партнерам державний план з відбудови України. Лугано, 4 липня 2022 року © AP / Alessandro della Valle

— Також не було такої довіри чи розуміння того, як буде відбуватися відновлення. І, можливо, найголовніше, що багато хто не вірив, що відновлювати щось треба вже зараз, під час війни. Пізніше до цієї теми поверталися і у Франції, і в Берліні, і на початку цього року, коли була запущена мультидонорська платформа, де були присутні ключові українські урядовці, представники ЄС та інші партнери. Ця тема на слуху, і ніби є такі рухи, щоби вирішити питання координації і розуміння ролі всіх гравців.

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Водночас, підкреслює Наталія Шаповал, хоч процес і досить повільний, уже зараз можна відчути прогрес. Зокрема, країни-партнери розробили план, як покрити більшу частину бюджетного дефіциту України цього року:

Українські гривні © НБУ

— З бюджетного дефіциту десь у 47 мільярдів на 42 мільярди вже є ці обіцянки. Але як підходити до відновлення і більш стратегічних моментів, то це повністю відкрите питання. Також відкрите питання, як перевести кредити в гранти. Адже зрозуміло, що Україна не буде в такому фінансовому стані, щоби вона могла платити борги, які зараз генеруються. Тому мені здається, що створення економічного «Рамштайну» дуже на часі. І Лондон має всі шанси стати нарешті цим правильним координаційним механізмом.

Окрім бюджетного дефіциту, підкреслює Наталія Шаповал, є й низка інших фінансових питань, які нині гостро стоять для України. Зокрема, це фінансування енергетичної сфери та відновлення найбільш зруйнованих населених пунктів, особливо тих, які довгий час пробули під російською окупацією:

— Якщо подивитися на конкретні громади і міста, наприклад деокуповані території Херсонської та Харківської областей, то там є міста, села, селища, у яких 80% населення не мають житла. Або в них, наприклад, повністю зруйнована система доступу до води. І їм туди привозять гуманітаркою воду. А коли деокупують ще території, то там буде ще більше проблем, із якими треба буде працювати.

Сапери ДСНС України керують машиною для розмінування на околицях Харкова, Україна, 27 жовтня 2022 © Andrii Marienko / AP

Окрім того, допомоги потребує й одна з найважливіших для України галузей — сільське господарство. Адже через війну багато угідь нині забруднені вибухівкою, а значить, не доступні для оброблення. Тож, як пояснює Шаповал, потрібно якнайшвидше збільшити забезпечення коштами розмінування українських земель.