У Москві звинуватили Україну в нападі на Кремль. Ми не атакували — заявив Зеленський

Атака на Кремль?

Російські пропагандисти звинувачують Україну у замаху на Путіна — стверджують, що Кремль атакували українські безпілотники.

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У ніч на 3 травня Кремль атакували два дрони — першими про це повідомили російські телеграм канали. Згодом інформацію про атаку на Кремль підтвердили в пресслужбі російського президента. Мережею ширяться відео, на яких видно задимлення і полум'я над однією з будівель Кремля.

З відео випливає, що дрон вибухнув над куполом Сенатського палацу. Це парадна будівля московського Кремля і робоча резиденція Путіна.

Російські інформагентства пишуть, що дрони знешкодили, а Путін не постраждав.

У РФ заявили, що розцінюють це, як сплановану терористичну акцію та замах на президента Росії.

В атаці звинуватили Україну і погрожують відповісти «де і коли вважатимуть за потрібне».

Втім жодних доказів, що саме Київ причетний до атаки в Росії не надали.

За даними CNN у США вже вивчають деталі ймовірної атаки БПЛА на Кремль.

А президент Володимир Зеленський офіційно заявив, що Україна не атакувала кремлівську резиденцію.

«Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території і захищаємо свої села і міста. Ми не атакували Путіна. Ми це залишимо трибуналу», — цитує заяву Зеленського Укрінформ.

Раніше речник президента України Сергій Никифоров у коментарі BBC заявив, що не володіє інформацією про нічні атаки на Кремль. А втім, припускає, що це може бути черговою провокацією Росії.

Кремль атакували безпілотниками © RFI

«Те, що відбулося у Москві, вочевидь нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших супротивників», — сказав Никифоров.

З цим погоджується військово-політичний експерт Олександр Коваленко:

— Ці дрони могли запустити десь з Підмосков'я, або з самої ж території РФ. А найцікавіше, що вони кажуть, що ці дрони з України, але ці дрони скільки сотень кілометрів пролетіли повітряним простором Російської Федерації? Його що не побачила та не помітила протиповітряна оборона Російської Федерації?

Заявами про причетність українських дронів до атаки Кремля, Росія, по суті дискредитує свою протиповітряну оборону та армію. вважає Коваленко:

— Те, що це сталося в районі Кремля, фактично, це досить серйозний такий репутаційний удар. Це така така серйозна ганьба, яку РФ не відчувала вже давно. Мабуть, ще з того моменту, як було знищено ракетний крейсер «Москва».

Мер Москви Сергій Собянін у своєму телеграмі повідомив, що від 3 травня в місті запроваджено заборону на запуск безпілотників, за винятком тих, які використовують органи державної влади.

Близько 19:00 у російських інформагентствах повідомили про новий безпілотник, який був помічений майже у центрі Москви.

Українці в мережі жартують про «бавовну» у Москві.

Меми про атаку на Кремль © Фото з соцмереж

Меми про атаку на Кремль © Фото з соцмереж