Лідери північних країн-членів НАТО заявили про про підтримку вступу України до НАТО та ЄС

Підсумки саміту в Гельсінкі

Лідери Данії, Ісландії, Норвегії, України, Фінляндії та Швеції під час саміту в Гельсінкі, Фінляндія. 3 травня 2023 року.

Лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі зробили спільну заяву, у якій наголосили на подальшій підтримці Україні на шляху її європейської та євроатлантичної інтеграції.

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Про це повідомили в Офісі президента України.

«Європейський Союз уже визнав європейську перспективу України і надав їй статус країни-кандидата. Північні країни-члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях з реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, і з нетерпінням чекають на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року», – йдеться у спільній заяві.

«У Спільній заяві саміту багато пунктів, щодо яких маємо згоду. І це не просто щось політичне. Це згода, яка базується на спільності наших цінностей. Ми у Європі – від Києва до Рейкʼявіка, від Гельсінкі до Лісабона – однаково цінуємо людське життя та свободу. Кожен фланг нашого простору життя, нашого простору свободи – нашої Європи – має бути захищений. І буде! Спільно всіма нами – 33 країнами», — зазначив президент України Володимир Зеленський.

Лідери країн Північної Європи також запевнили, що вони і надалі підтримуватимуть Україну, шляхом нових пакетів військової допомоги.

Лідери Данії, Ісландії, Норвегії, України, Фінляндії та Швеції під час саміту в Гельсінкі, Фінляндія. 3 травня 2023 року. © Heikki Saukkomaa / AP

«Загальна вартість національних пакетів допомоги від країн Північної Європи, наданих Україні з лютого 2022 року, становить приблизно 4,4 млрд євро. Ця військова підтримка триватиме, оскільки готуються нові пакети з постійним урахуванням найбільш нагальних і невідкладних потреб України для зміцнення її обороноздатності», – зазначається у документі.

Окрім військової допомоги, країни Північної Європи вже надали Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою на понад 1,5 млрд євро. Представники країн обіцяють, що цю підтримку також буде продовжено.

Прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір © Heikki Saukkomaa / AP

Також прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір розповіла, що у травні на засіданні Ради Європи буде обговорюватися питання щодо реєстру збитків, завданих унаслідок агресії РФ проти України.

«Ми будемо говорити про запровадження практичного механізму компенсаційного, щоб можна було притягнути Росію до відповідальності за цю незаконну навалу. Ми будемо детальніше говорити про формулу миру Зеленського», — додала Якобсдоттір.

Лідери нордичних країн також планують обговорити питання щодо безпеки України та її членства на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір та президент України Володимир Зеленський під час саміту в Гельсінкі, Фінляндія. 3 травня 2023 року. © Heikki Saukkomaa / AP

Під час спільного брифінгу за підсумками саміту в Гельсінкі прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також нагадала, що нещодавно її країна передала найбільший для Данії пакету військової допомоги ЗСУ.

«І ми вже розглядаємо питання нових пакетів допомоги України», — сказала вона.

Фредеріксен також зауважила, що союзники продовжують дискусії щодо можливість передачі Україні винищувачів F-16.

«Коли ми говоримо про винищувачі – це питання, яке ми вже обговорюємо деякий час... Це складне завдання, це складне питання, але дискусія досі триває. Зі сторони Данії ми ще не закрили це (питання – ред.)», — розповіла очільниця уряду Данії.

Нагадаємо, 3 травня президент України прибув у Гельсінкі з неанонсованим візитом. У столиці Фінляндії Володимир Зеленській провів низку двосторонніх зустрічей та взяв участь в саміті країн Північної Європи та України. Серед учасників саміту також були прем'єр-міністри Швеції, Норвегії та Ісландії. На заході обговорювали підтримку Україні.