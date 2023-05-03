Операція «Еврика»: правоохоронці заарештували членів мафіозного синдикату «Ндрангета»

Організована злочинність

Арешт одного з ймовірних членів підозрюваних членів «Ндрангета». Хаген, Німеччина.

Поліція низки європейських країн, а також Бразилії та Панами заарештувала близько сотні підозрюваних у контрабанді кокаїну, відмиванні грошей та податкових злочинах.

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Про це повідомляє RTBF.

Правоохоронці провели серію обшуків та масові арешти ймовірних членів італійської мафії «Ндрангета» у восьми європейських країнах. Зокрема, слідчі дії проводили в Італії, Іспанії, Бельгії, Німеччині, Португалії, Франції, Румунії та Словенії.

«Це, безсумнівно, одна з найбільших операцій, які коли-небудь проводилися в Європі проти мафії», — цитує RTBF заяву свого джерела, який знає подробиці розслідування.

Головною ціллю операції «Еврика», яку проводили у співпраці з агентами Євроюст і Європол, були ватажки «Ндрангети».

«Передбачуваних членів підозрюють, зокрема, у відмиванні грошей, торгівлі наркотиками, ухиленні від сплати податків і шахрайстві. Ця мафія вважається однією з найпотужніших у світі, в даний час значну частину своїх доходів отримує від торгівлі наркотиками», — розповіли журналісти.

За інформацією BBC, міжнародну операцію, у якій також взяла участь влада Бразилії та Панами, очолила Німеччина. Її здійсненню передували чотири роки розслідувань, які проводили в умовах суворої таємниці.

У виданні також зазначили, що діяльність синдикату «Ндрангета», окрім Європи, поширилася на США, Мексику та країни Латинської Америки.

«Більшість заарештованих (за деякими даними, 108 осіб) було накрито в італійському містечку Сан-Лука, де проживає один із головних кланів синдикату. Ще 15 – у Генуї, на північному заході Італії», — зазначили у виданні.

Окрім цього, десятки підозрюваних затримали у Німеччини. За даними правоохоронців, у цій країні представники «Ндрангети» облаштували великий хаб із відмивання грошей.

Значну роль у викритті злочинців зіграв COVID-19, коли мафіозі були змушені використовувати мобільний зв'язок для переговорів. До цього вони «вирішували» усі питання виключно під час особистих зустрічей.

Під час пандемії коронавірусу правоохоронці змогли проникнути в мобільний телефонний зв'язок злочинців з особливим криптозахистом. Це значно прискорило затримку підозрюваних.

«Пізніше поліція Німеччини та провінції Калабрія в Італії обіцяє провести прес-конференції, на яких, можливо, стануть відомі деталі міжнародної операції», — додали у BBC.