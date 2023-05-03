Туреччина закрила повітряний простір для літаків з Вірменії

НАПРУЖЕНІ ВІДНОСИНИ

Це стало відповіддю на відкриття в Єревані пам’ятника учасникам операції «Немезіс».

Реклама Читати продовження

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив в інтерв'ю NTV.

«Ми не можемо прийняти це. У відповідь ми закрили наш повітряний простір для вірменських літаків. Ми лише дозволили спікеру парламенту Вірменії приїхати до Туреччини на зустріч», — зазначив він.

Чавушоглу підкреслив, що останнім часом вірменські авіакомпанії стали літати через територію Туреччини. Але наразі для них небо закрили. Він також зауважив, що у разі продовження подібних дій з боку Вірменії, Анкара буде вживати нові заходи.

Операція «Немезіс» — акція відплати вірменської партії «Дашнакцутюн», що здійснювалася у 1920-1922 роках. Тоді було вбито лідерів Османської імперії, яких звинувачували в організації геноциду вірменів та лідерів Азербайджанської демократичної республіки, що вважалися причетними до здійснення різні вірменів в Баку у 1918 році.

Операцію назвали за ім’ям грецької богині помсти Немезиди.

Через історичні причини відносини між двома сусідніми країнами досі залишаються напруженими. Туреччина, як спадкоємиця Османської імперії визнає, що на її території було винищено кілька сотень тисяч вірмен, проте відмовляється визнавати це геноцидом, як це визнали США, Німеччина та Франція.

Сухопутний кордон між Туреччиною та Вірменією закритий. Вперше за довгий час пункт перетину кордону було відкрито для доставки гуманітарних вантажів у лютому 2023 року. Їх Єреван передав постраждалим від землетрусу у Туреччині. Востаннє цей пункт пропуску використовували ще 1988 році. Тоді турецький Черовинй Півмісяць доставляв допомогу постраждалим від землетрусу вірменам.

Сусідні відносини між Єреваном та Анкарою ускладнює конфлікт у Нагорному Карабаху, у якому Туреччина підтримує Азербайджан.

►Читайте також: Коли твій союзник — Росія. Вірменія шукає новий напрям зовнішньої політики