Заради членства в НАТО: Швеція посилила антитерористичне законодавство

Проти екстремізму

У країні очікують, що такий крок допоможе переконати Туреччину схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу.

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Про це повідомляє AP.

Законопроєкт посилює відповідальність за фінансування, вербування або публічні заклики до вступу до терористичної організації, а також виїзд за кордон з наміром приєднатися до такої групи.

Згідно зі змінами, осіб, які беруть участь у діяльності екстремістської організації чи підтримують таке угруповання, ув'язнять на термін до чотирьох років. Строк покарання може бути збільшений вдвічі, якщо злочин вважається тяжким. Лідер терористичної організації може бути засуджений до довічного ув'язнення, тобто мінімум на 20-25 років.

Законопроєкт був прийнятий 268 голосами проти 34 за відсутності 47 депутатів. Зміни мають набути чинності 1 червня.

Раніше Туреччина неодноразово звинувачувала Швецію в нездатності вжити конкретних заходів для боротьби з групами, які Анкара вважає ектремістськими та такими, що несуть загрозу суспільству. Мова йшла насамперед про курдські угруповання.

Наразі правоцентристський уряд Швеції зайняв більш жорстку позицію не лише щодо забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК), але й щодо сирійського курдського воєнізованого угруповання YPG та його політсили PYD.

Анкара також вважає YPG сирійською гілкою РПК, яка протягом десятиліть веде повстанську боротьбу на території Туреччини. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що між PKK і YPG/PYD існують тісні зв'язки, і тому Швеція «триматиме дистанцію» від сирійських угруповань, щоб не зашкодити відносинам з Туреччиною.

Швеція і Фінляндія спільно подали заявку на членство в НАТО в травні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

У квітні Фінляндія стала членом Альянсу: вступ же Швеції заблокували Туреччина та Угорщина. Тим часом для прийняття до організації вступ повинні схвалити всі члени Альянсу.