Режисерський підхід: кому насправді вигідна «атака» на Кремль?

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Уже другу добу не вщухає галас навколо удару безпілотника по одній із найвищих точок Кремля — бані Сенату. Росіяни заявили, що це була українська спроба вбити Путіна. У відповідь Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ не пов'язаний із цим інцидентом жодним чином. Хто ж насправді міг організувати атаку, яка так вдало потрапила на відео кремлівських камер?

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Так, до прикладу, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Москва сама зрежисувала й організувала цей удар БпЛА. У своєму звіті вони зазначають, що російська влада намагається «наблизити» війну до населення, актуалізувати її, створивши підґрунтя для широкої мобілізації суспільства.

Володимир Путін на стадіоні «Лужники» в Москві. 22 лютого 2023 © AP / Mikhail Metzel

«Декілька ознак вказують на те, що теракт був організований в країні та цілеспрямовано інсценований. Російська влада нещодавно вжила заходів для посилення внутрішньої протиповітряної оборони, зокрема й у самій Москві. Тож малоймовірно, що два безпілотники змогли б прорватися крізь численні шари ППО — і підірватися або бути збитими прямо над серцем Кремля так, щоб вийшла ефектна картинка, яку можна було би добре зафільмувати», — йдеться у звіті ISW.

Хоч би хто був автором цієї атаки, вважають журналісти «Нью-Йорк таймз», Кремль може використати її для подальшої ескалації війни. Адже росіяни не просто визнали, що удар був, а ще й максимально поширили цю інформацію. Хоча раніше про більш очевидні атаки по своїй території говорили неохоче, а вибухи називали «хлопками».

Балістичні ракети на параді у Москві, 24 червня 2020 © AP

Автори публікації зазначають, що це може бути прелюдія до застосування ядерної зброї, якою раніше неодноразово погрожували кремлівські чиновники. Тепер же спікер парламенту РФ В'ячеслав Володін заявив, що буде вимагати «застосування зброї, здатної зупинити та знищити київський терористичний режим».

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Жодного зиску для України

Якщо саме Україна спрямувала безпілотники на Москву, то це був не замах на Путіна, а максимум — повідомлення для росіян, що їхня система ППО для ЗСУ не є перешкодою. Про таке пише «Нейшен Тайланд».

«Таким чином, це може бути символічним ударом у серце Москви, щоб продемонструвати, що практично жодна частина європейської Росії не захищена від українського нападу», — цитує видання слова Семюеля Бендетта, старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки у Вашингтоні.

Як зазначає Бендетт, Україна дійсно має кілька типів безпілотників, які теоретично могли би донести заряд вибухівки до кремлівських веж.

«Наприклад, нещодавно розроблений безпілотник UJ-22 дійсно може пролетіти таку відстань... Комерційний безпілотник, який вони придбали в Китаю, — вантажний безпілотник "Мугін-5", який можна придбати в Інтернеті і який можна переобладнати на військовий. Цей безпілотник може літати на кілька сотень кілометрів. І його використали в попередніх атаках», — вважає американський аналітик.

Що це міг бути саме «Мугін-5», говорить і військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Поширене в мережі відео вибуху дає підстави припустити, що апарат міг нести заряд від 20 до 30 кілограмів:

Платформа БЛА Mugin-5 Pro 5000 мм з вуглецевого волокна © Mugin UAV

— Узагалі він може нести і 25 кілограмів, і 85 кілограмів. Він дійсно має можливість долати великі відстані, але все залежить від навантаження — скільки було вибухівки. Без навантаження його швидкість 150 кілометрів за годину. У повітряному просторі він може перебувати максимум 7 годин. А значить, від 800 до 1000 кілометрів він може долати. З навантаженням зростає потреба в пальному, і він може долати 500-800 кілометрів.

Окрім того, «Мугін-5» — досить складна ціль для російських систем ППО «Панцир». Адже, йдучи на малій висоті, він просто не потрапляє в поле зору її давачів. Але, зазначає Коваленко, апарат можна замовити через певні торговельні інтернет-платформи і з території РФ.

Як вважає колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Олександр Зеленько, імовірно, усе так і було. На його думку, Україні організовувати атаку на Кремль просто не було сенсу:

Кремль атакували безпілотниками © Телеграм

— З військової точки зору, він (удар, — ред.) нічого не змінює. На полі бою ніщо не змінюється, стратегічно не змінюється, логістика не змінюється... А от якраз вигода для росіян дуже широка. Це розширює діапазон перемов, це розширює площу і масштаб війни, розширює коло учасників. Стратегічно цей удар по Кремлю вигідний російським, найбільш реакційним, найбільш войовничим колам.

Гризня російських силовиків

Найбільше схоже на те, каже військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, що російське Міноборони дійсно не очікувало такого. Але, як зазначає, зовсім не тому, що атаку організували якісь зовнішні сили, до прикладу Україна або, як випливає з нових заяв російських пропагандистів, Вашингтон:

— Цей інцидент прокоментував такий собі діяч, як Руслан Пухов. Це такий собі сірий кардинал російської іноземної агентури. Він є керівником такого собі ресурсу ЦАСТ — це Московський центр аналізу стратегій та технологій. А ще він чинний офіцер Головного управління Генштабу Збройних сил РФ. І він курує іноземних експертів, активістів, аналітиків, які видають проросійські експертні аналізи, тобто російську агентурну мережу. І цей Пухов казав дуже цікаву річ, що пуск цього БпЛА міг бути здійснений саме з території Російської Федерації. Мовляв, це могли бути партизани. І це було реалізовано з самої Московської області, з Підмосков'я.

ФСБ Росії © BBC

І партизани ці, на думку Коваленка, якщо й не носять форму та погони однієї із російських силових структур, то принаймні їй підпорядковуються. Для чого силовикам це організовувати? Як зазначає, військово-політичний оглядач, «вибухова» вистава може бути спробою змусити владу РФ змінити підхід до ведення бойових дій:

Керівник ПВК «Вагнер» Пригожин кладе квіти на могилу найманця © Скріншот з відео "РИА"

— А у кого ж зараз найбільші проблеми взагалі в зоні бойових дій? У Пригожина. Він постійно ниє й ниє про те, що йому не вистачає снарядів, що його підрозділи кидають на самогубство. А хто такий Пригожин? Це людина, ангажована ФСБ. ПВК «Вагнера» створювалася як основний конкурент приватним військовим компаніям Міноборони Росії... А зараз Пригожин говорить, що його ПВК знищують у Бахмуті і за цим стоїть безпосередньо Міністерство оборони Росії. Тобто, вони зараз утилізують ПВК «Вагнера», щоб потім на першу лінію вийшли їхні міністерські ПВК, такі як «Редут», такі як «Патріот» та інші. Тому ця атака Кремля безпілотником була спробою дискредитувати Міністерство оборони та змусити Путіна діяти вже зовсім по іншому вектору, із меншою лояльністю.

Ядерні погрози даремно

Ядерна риторика, до якої із таким завзяттям знову повернулися російські пропагандисти та політики нині, імовірно, не реальні погрози, а просто розмови заради розмов. Так вважає колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Олександр Зеленько. Причина цього — посилення взаємодії з Китаєм. А точніше, посилення такої взаємодії, у якій Росія попри свої імперські амбіції опинилася в позиції васала:

Ядерна зброя © Кореспондент

— Дуже цікава ситуація склалася. Унаслідок тісного союзу з Китаєм ядерну зброю застосувати Росія без дозволу Китаю не може. У військовій справі є таке поняття, як зброя старшого командира. Наприклад, командир роти може розпоряджатися гарматами невеликого калібру і стрілецькою зброєю, але важкими танками, які навіть будуть знаходитися на його позиціях, він розпоряджатись не може. Це може робити лише командир дивізії. Те саме відбулося і зараз. Ядерна зброя — у Росії. І належить Росії. Але дозвіл на її застосування може дати тільки особисто Сі Цзіньпін. Це теж один із факторів, які, як-от кажуть, національну пиху російського істеблішменту дуже принижують.

Простіше кажучи, зауважує експерт, якщо Росія має приблизно шість тисяч ядерних боєголовок, а Китай — 500, то фактично це він володіє усіма 6,5 тисячами.