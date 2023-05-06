Молдова теж збирається ввести обмеження на імпорт сільгосппродукції з України

Нові обмеження

Офіційний Кишинів збирається приєднатися до рішення Європейського Союзу щодо обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

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Про це 6 травня повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр сільського господарства та харчової промисловості Молдови Володимир Боля під час зустрічі зі своїм українським колегою Миколою Сольським.

Як зазначається у пресрелізі міністерства сільського господарства та харчової промисловості Молдови, країна має намір приєднатися до рішення ЄС про введення тимчасових заходів щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України. Водночас їхній транзит усе одно буде дозволено.

«Кількість вітчизняного зерна на складах велика, що тисне на аграріїв. Вони хвилюються, що не матимуть місця для нового врожаю. При цьому вітчизняний експорт зерна має тенденцію до зниження, витрати на логістику зросли, а ціни на міжнародних біржах обвалилися», — сказав Володимир Боля.

Він наголосив на тому, що Молдова солідарна з українськими народом, тож саме тому прагнуть до конструктивного діалогу з Києвом, аби розв’язати проблеми фермерів із обох боків.