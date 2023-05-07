Естонія майже вдвічі збільшує склад Сил оборони воєнного часу

Посилення обороноспроможності

Уряд Естонії значно збільшив верхню межу чисельності особового складу Сил оборони воєнного часу: тепер вона становитиме 43 700 осіб.

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Наразі до складу Сил оборони воєнного часу входить 26 700 військовослужбовців, проте в Міноборони Естонії вирішили, що цього недостатньо.

Особовий склад воєнного часу формується зі строковиків і резервістів. Насамперед планується посилити кілька важливих напрямів: чисельність сил наземної оборони буде збільшено на 10 500 осіб, а до верхньої межі чисельності особового складу воєнного часу буде включено додатковий резерв із 4 000 військовослужбовців. Також буде збільшено чисельність військ протиповітряної оборони та артилерії.

«Основне збільшення відбудеться за рахунок посилення сухопутної оборони — понад 10 000 резервістів будуть залучені до сухопутної оборони», — сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Восени 2023 року Сили оборони Естонії разом із Міноборони проведуть масштабні навчання «Шипіння змії», покликані підвищити боєготовність військових. У межах цих навчань резервісти, які потраплять до військ сухопутної оборони, пройдуть перепідготовку.

Особовий склад воєнного часу можна формувати тільки після оголошення мобілізації. Отже, верхня межа чисельності особового складу у воєнний час означає, скільки саме військ матиме у своєму розпорядженні командувач Силами оборони у випадку оголошення воєнного стану, не чекаючи подальших розпоряджень від Уряду.