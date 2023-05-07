МОК хоче повернути спортсменів із РФ та Білорусі на міжнародні змагання

Спортивне питання

У МОК вважають, що спортсмени Росії та Білорусі мають виступати на міжнародних змаганнях, зокрема й на Олімпіаді

На думку МОК, спортсмени з російськими та білоруськими паспортами мають повернутися на міжнародні змагання, зокрема й на Олімпіаду, а уряди країн не мають втручатися в ситуацію.

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Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що МОК працює над тим, аби російські та білоруські спортсмени могли повернутися до міжнародних змагань. Таку заяву він зробив під час візиту до Китаю:

«Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати місію, пропозицію олімпійського руху, повернувши на міжнародні змагання спортсменів з російськими чи білоруськими паспортами».

Бах розповів, що МОК тісно співпрацює із міжнародними федераціями, які організовують свої змагання, та висловив сподівання, що їм вдасться досягти успіху:

«Ми дуже сподіваємося, що ця місія може бути виконана на тих умовах, які були встановлені: спортсмени з цих двох країн повинні брати участь у нейтральному статусі, щоб ми могли справді об’єднати весь світ на Олімпійських іграх у Парижі».

Також Томас Бах зазначає, що існує ризик політизації рішення, але він він упевнений, що будь-який бойкот лише стане покаранням для спортсменів тих країн, які вирішать не брати участь в Олімпіаді через присутність там російських чи білоруських спортсменів. А народи країн, які зроблять вибір на користь бойкоту змагань, втратять можливість пишатися своїми спортсменами та їхніми олімпійськими досягненнями.

«Ви знаєте заяви урядів, які хочуть вирішувати, хто може брати участь в Олімпіаді, міжнародних спортивних змаганнях, а хто — ні. Ми повинні бути дуже твердими, щоб ці рішення ухвалювалися відповідальними спортивними організаціями».