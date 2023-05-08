ЄС планує санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії у війні

САНКЦІЙНИЙ ТИСК

Брюссель уперше вніс китайські фірми до санкційного списку через постачання Росії обладнання, яке можуть використовувати з військовою метою. Однак цей список мають схвалити всі країни ЄС.

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Про це повідомило видання «Файненшел Таймс.

Новий пакет санкцій може торкнутися семи китайських компаній. Остаточне рішення стосовно цього питання країни-члени ЄС мають ухвалити цього тижня.

До санкційного списку увійшли дві компанії з материкового Китаю, 3HC Semiconductors і King-Pai Technology, а також п'ять компаній з Гонконгу, включаючи Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry і Alpha Trading Investments.

«Зважаючи на ключову роль електронних компонентів для використання військово-промисловим комплексом Росії з метою підтримки агресивної війни проти України, доречно також внести в санкційний перелік деякі суб'єкти в третіх країнах, які обходять торгові обмеження», — йдеться в пропозиції Брюсселя.

У відповідь на запропоновані Європейським Союзом санкції, речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що якщо ці санкції набудуть чинності, Китай вживе рішучих заходів для захисту своїх інтересів:

— Китай виступає проти будь-яких заходів, які використовують китайсько-російські відносини як привід для шкоди торговій співпраці.

Досі Євросоюз уникав запровадження санкцій проти Китаю, аргументуючи, що не бачить доказів постачань зброї РФ.