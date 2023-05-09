Без солдатів, техніки, але із сумним Путіним: як минув «парад перемоги» в Москві

«ПАРАД ПОБЄДОБЄСІЯ»

Президент Росії Володимир Путін виступає з промовою під час військового параду до Дня Перемоги в Москві, 9 травня 2023 року.

9 травня російський президент Володимир Путін відвідав військовий парад на честь Дня Перемоги. Під час виступу вкотре повторив, що це начебто Захід напав на Росію, а вона лише захищається і не атакує мирне населення України.

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День Перемоги в Росії завжди святкують бучно: парад військової наземної та авіаційної техніки, салюти та концерти. І, звісно, «Безсмертний полк». Але через повномасштабну війну, розв’язану РФ в Україні, військові паради були скасовані в багатьох російських регіонах, а ходу взагалі скасували по всій країні.

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Але в Москві парад до Дня Перемоги відбувся, хоча й не так помпезно, як зазвичай.

Журналісти російського видання «Агентство. Новини» порівняли це дійство з торішнім — і виснували, що цей парад показав виснаження російської армії на другий рік війни в Україні.

По-перше, нині у військовому параді взяли участь близько 8 тисяч військових. Це найменша кількість від 2008 року. А сам захід був найкоротшим за останні два десятки років — і тривав лише 45 хвилин.

Російські солдати марширують на Червоній площі під час військового параду до Дня Перемоги в Москві, 9 травня 2023 року. © AP / Pelagiya Tihonova

По-друге, у частині параду з військовою технікою на Червону площу не виїхали сучасні танки, БТР, БМП та інші машини, які РФ активно використовує у війні в Україні. Зате всі помітили старезні Т-34. Від повітряної частини параду відмовилися взагалі.

Президент Росії Володимир Путін виступає з промовою на військовому параді до Дня Перемоги в Москві, 9 травня 2023 року © AP / Gavriil Grigorov

У своїй короткій промові очільник Кремля порівняв війну в Україні з нападом на СРСР 1941 року та повідомив, що Захід розв’язав проти Росії справжню війну, пообіцяв і надалі «захищати мешканців Донбасу».

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дивиться парад у Москві, 9 травня 2023 року. © AP / Gavriil Grigorov

На параді також були присутні самопроголошений президент Білорусі та лідери Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. В українському МЗС назвали це аморальним та недружнім кроком щодо України.

Лідери Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану взяли участь у церемонії покладання вінків до до могили Невідомого солдата біля Кремлівської стіни в Москві, 9 травня 2023 року © AP / Alexey Maishev

У МЗС нагадали, що Володимира Путіна розшукує міжнародне правосуддя за скоєння воєнних злочинів. Крім того, у ніч перед зібранням у Москві РФ випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 — по Києву:

Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав у публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв’язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу

Пригожин погрожує

А поки Путін із посіпаками проводить військовий парад, ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин опублікував відео. У ньому висуває ультиматум Міноборони РФ і Генштабу: якщо його найманцям не дадуть боєприпаси, то вони підуть із позицій.

Пригожин вчергове розкритикував Міноборони Росії, яке виділило «вагнерівцям» лише 10 % від того, що вони вимагали. А в усьому звинуватив начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, який начебто наказав зменшити кількість зброї, яку збирались виділити найманцям.

Власник «Вагнера», ймовірно, уперше побіжно розкритикував Путіна:

— А щасливий дідусь думає, що йому добре. І що робити далі країні? Якщо він матиме рацію, дай бог усім здоров’я. А ось що робити країні, що робити нашим дітям, онукам, майбутньому Росії? І як виграти війну, якщо раптом випадково, я просто припускаю, виявиться, що цей дідусь закінчений м...к?