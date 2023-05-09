Сприяли зміцненню воєнної машини РФ — ЄС хоче запровадити санкції проти китайських компаній

КИТАЙСЬКЕ ПИТАННЯ

У переліку претендентів на санкції від Євросоюзу — сім китайських компаній. Їм закидають підтримку та активну участь у зміцненні російського військового потенціалу на тлі агресії проти України.

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Йдеться про постачання до РФ певного технічного обладнання, зокрема напівпровідників. Про це пише Financial Times, покликаючись на документацію, яку отримали журналісти. Як зазначає медіа, устаткування, яке постачали ці сім компаній, Росія могла використати саме для виробництва озброєння. Санкції проти китайців у ЄС планують обговорити вже наступного тижня.

ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній © REUTERS / Yves Herman

У санкційному переліку є дві компанії з материкового Китаю — 3HC Semiconductors та King-Pai Technology, а також п'ять гонконзьких — Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry і Alpha Trading Investments.

King-Pai Technology вже перебуває під санкціями Сполучених Штатів, бо, як вважають американці, постачає компоненти для багатьох виробництв російського ВПК.

Китай уже відреагував на наміри Європейського Союзу — застосувати санкції за прикладом США. Так, офіційний Пекін в особі представника Міністерства закордонних справ Ван Веньбіня запевнив, що ніяк не допомагає Росії воювати проти України:

— Китайсько-російська економічна та торговельна співпраця абсолютно не стосується кризи в Україні. Вона не спрямована проти жодної третьої сторони. І для нас неприйнятно, щоб хтось втручався в цю співпрацю і вдавався до погроз.

Речник китайського Міноборони Ван Венбінь © AP / Mark Schiefelbein

Не забув Китай пригрозити, що застосування санкцій проти його компаній просто так не минеться і може підірвати «взаємну довіру й співпрацю Китаю та ЄС».

Показовий крок

Хоч Китай позиціонує себе як миротворця всесвітнього масштабу, а Європа чітко вказала, що допомога Росії у війні проти України буде мати наслідки, так звані «червоні лінії» усе-таки вже перетнули. Так вважає президент ГО «Ліберально-демократична Ліга України» та головний координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов. На його думку, запровадження Європейським Союзом перших санкцій проти китайських компаній насамперед означає, що докази співпраці Китаю з РФ, яка сприяла саме військовому підсиленню, беззаперечні:

— Відомо, що ці компанії займалися постачанням компонентів для російської армії. Мова йде про різні деталі, напівпровідники, радіонавігаційні системи. Українські фахівці дуже часто фіксували в збитих російських дронах і в «шахедах», і в «орланах» компоненти, виготовлені на китайських заводах... З найбільш, напевно, чутливого це якраз те, що стосується напівпровідників, які можуть використовуватися в тих самих російських ракетах та дронах. Так, ці компанії не поставляли ракети або танки. Але чи є серйозним питання, чи надавали компоненти для, скажімо, «кинджала» або «орлана»? Звісно, що є.

Уламки російської ракети в Київській області, 9 травня 2023 року. © facebook / Поліція Київщини

Як зазначає керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (CACDS), Азійської секції New Geopolitics Research Network Юрій Пойта, Європа цими санкціями однозначно дає Китаю зрозуміти, що всидіти на двох стільцях не вдасться:

— Зусилля Китаю виключити так зване українське питання з порядку денного китайсько-європейських відносин не спрацювали. Китай протягом тривалого часу намагався і намагається посилити тезу, що позиція Китаю стосовно російсько-української війни не повинна впливати на стосунки з Європейським Союзом, Тобто, Китай намагається зробити так, щоб аби що він не робив, яку б позицію стосовно Росії не займав, стосунки з Європою не повинні змінюватися. Але зараз Європейський Союз показує, що не буде толерувати технологічну допомогу Китаю Російській Федерації.

Посол Китаю у Франції оскандалився, зробивши дивну заяву про відсутність у пострадянських країн суверенітету © AP - Thibault Camus

Ці сім компаній із переліку не є промисловими гігантами Китаю, тож запроваджені проти них санкції не завдадуть країни відчутної шкоди. На думку Артура Харитонова, такий крок ЄС можна радше назвати демонстрацією козирів, аніж реальною спробою вдарити по Китаю:

— Хотілось би бачити набагато більш серйозні санкції. Але, я думаю, що це якраз те попередження, останнє, яке може прозвучати в бік Китаю перед більш серйозними санкціям. Адже давно фігурувала така інформація, що на саміті G7 буде обговорюватися питання запровадження санкцій проти всіх країн, які підтримують Росію не тільки військовим шляхом, але й економічним. І є припущення, що, можливо, на Китай будуть накладені санкції насамперед за економічну підтримку Росії. Але ми ще нічого про це не знаємо, тому що всі чекають на саміт.

Юрій Пойта сумнівається, що принаймні зараз будуть зроблені серйозні кроки в цьому напрямку. По-перше,ЄС не так категорично, як США, налаштований щодо Китаю. А по-друге, пояснює він, Європа подекуди дуже тісно пов'язана з Піднебесною економічно:

— Європейський Союз за деякими показниками на 90% і більше залежить від постачань із китаю. Це, наприклад, імпорт рідкоземельних металів, які використовуються для виробництва напівпровідників, акумуляторів для електрокарів. Європейський Союз намагається сформувати оцей баланс між можливостями, які він може отримати з боку з Китаю стосовно ринку, обміну технологіями, фінансування якихось проєктів, та, відповідно, ризиками.

Намагаються тримати тигра в клітці

Як припускає Артур Харитонов, початок санкційного процесу проти Китаю з боку ЄС може бути частиною глобальніших процесів. Так, зазначає він, уже довгий час багато країн світу, зокрема США та Японія, ведуть політику стримування щодо Пекіна, адже бачать у ньому значну потенційну загрозу. Порівняно нещодавно холодний вітер зі Сходу зачепив і європейців:

— Ми бачимо, які з'являються «білі книги» ву тих самих балтійських країнах, у Чехії. Ми бачимо серйозні занепокоєння навіть в Іспанії, в Італії. Важко назвати країну в Європейському Союзі, яка не бачить китайської загрози для власної демократії. Водночас ми ж розуміємо, що включно вся Європа входить у НАТО, а з саміту в Мадриді з'явилася теза, що Китай є загрозою для НАТО. Це вперше прозвучало на рівні доктрини НАТО. І що ще більш важливо, зараз Китай просто б'ється в істериці від того, що НАТО ухвалив рішення відкрити перший в історії офіс в Азії, який буде знаходитися в Токіо. А японський уряд визначає КНР як топзагрозу для всього. І це дуже суттєво, тому що в майбутньому ті документи НАТО, що стосуватимуться китайської загрози, будуть приходити саме через Токійський офіс. Тобто, погіршення буде стовідсотково.

З води та повітря: Китай відпрацьовує оточення та бомбардування Тайваню © REUTERS / Thomas Peter

Наразі всі впевнені, зазначає експерт, що Китай не готовий до великого військового протистояння, тому намагаються економічно й політичично ослабити його. Чому поки що? Тому, вважає Харитонов, що війна обов'язково буде:

— Це призведе до війни. Питання лише в тому, коли вона відбудеться. Наразі ми бачимо, що практично весь демократичний світ по всій планеті готується до війни з Китаєм. Ми це бачимо від Нової Зеландії, Австралії і закінчуючи тією самою Європою. Вона вже усвідомлює, що китайський наступ на Європу може відбутися через ту ж Арктику, через Росію. Але ми також спостерігаємо, що Америка не робить якихось конкретних провокацій тільки для того, щоб пришвидшити початок війни.

Артур Харитонов переконаний, що тактика західного світу досі нагадує ту, яку застосовували до РФ: не чіпати та не провокувати. Проте це мало протилежний ефект, адже Москва просто звикла до безкарності за будь-які дії. І вдруге такий прорахунок може обійтися західному світові набагато дорожче, ніж зараз, каже експерт:

Китайський військовий літак у зоні Тайваню © AP / Ng Han Guan

— Це те, про що говорять, наприклад, гонконзькі й тайванські активісти. Особливо гонконзці, які вже втратили свій дім і вимушені перебувати в екзилі. Вони систематично намагаються донести цю думку європейським політикам: «Ви просто повторюєте ту саму історію, яку повторили із Росією. Бачите, чим все закінчилось, коли ви не слухали українців на початку? Тепер ви не слухаєте Гонконг, не слухаєте Тайвань і продовжуєте робити бізнес». Китай рішуче готується до війни, у небезпеці насамперед Тайвань. Але варто розуміти, що неможливо розпочати наступ на Тайвань без того, щоб не зачепити острови японської префектури Окінава. А це означає атаку не тільки на Тайвань, а також і на Японію. Коли ж відбувається атака на Японію, це, згідно з міжнародними договорами, залучає до війни Америку. Тому що будь-який напад на Японію є нападом на Америку, згідно з договорами після Другої світової війни.