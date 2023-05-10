Військовий полігон у Воронезькій області атакували безпілотники — росЗМІ

Загадкові атаки

Як повідомляють російські ЗМІ, в ніч із 9 на 10 травня військовий полігон у Воронезькій області було атаковано безпілотниками. Унаслідок інциденту постраждали 14 військовослужбовців РФ.

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Як повідомляється , два БпЛА із вибухівкою підлетіли до полігону та вибухнули під час падіння. Постраждали близько 14 російських військових. Загиблих, за попередніми даними, немає.

Додатково повідомляється, що вранці 9 травня неподалік від військового аеродрому у Воронезькій області було збито невідомий об’єкт, який рухався на висоті 500 метрів. Його нібито знищили за 6 кілометрів від аеродрому. Уцілілі фрагменти апарата відправили на експертизу.

На цьому інциденти із БпЛА в Росії не закінчилися. Так, губернатор Курської області заявив, що вранці 10 травня було збито безпілотник під Курськом. За його словам, уламки апарата впали на приватний будинок, але ніхто не постраждав.

Також росЗМІ стверджують, що сьогодні, 10 травня, під обстріл потрапив нафтопровід «Дружба» у Брянській області. Водночас жодних витоків чи загорянь не сталося.