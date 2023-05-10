Ковід, інсульт або легка застуда: чи справді хворий Лукашенко?

ХВОРА ДИКТАТУРА

Здоров'я Лукашенка різко погіршилося — таке припущення з'явилося після 9 травня. Одразу після параду на Червоній площі він терміново вилетів до Мінська та не залишився на путінське частування «іноземних гостей». А в столиці Білорусі вперше за 29 років правління Лукашенко не виступив із промовою до Дня перемоги.

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Окрім того, повідомляли, що білоруський диктатор почувався настільки кепсько, що на всьому шляху його пересування в Москві чергували швидкі та реанімаційні бригади. Як пише опозиційне білоруське видання «Наша Ніва», Лукашенко навіть не зміг подолати кількасот метрів до місця покладання квітів разом із Путіним і президентами Таджикистану, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану та прем'єром Вірменії.

«На параді в Москві він мав хворий вигляд, не зміг пройти 300 метрів від трибуни до Олександрівського саду разом з іншими президентами. І його відвезли на електромобілі», — зазначили журналісти.

Лідери РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану покладають вінки до могили Невідомого солдата біля Кремлівської стіни. Москва, 9 травня 2023 року © AP / Alexey Maishev

Ковід, інсульт або навіть отруєння? Стан здоров'я самопроголошеного керманича Білорусі одразу почали активно обговорювати, доповнюючи тему численними версіями, чутками і домислами. Невже ера правління «бацьки» справді завершується? Та що буде з Білоруссю, коли він зійде чи то пак упаде з престолу?

Таємнича недуга білоруського диктатора

За кілька годин після «побєдного» параду в Москві, фрагменти відео із Лукашенком розібрали буквально покадрово. Найприскіпливіші змогли роздивитися і його посинілі пальці, і бинт на руці, яким він, можливо, прикриває сліди від крапельниці. Велику увагу приділили рухам та міміці Олександра Лукашенка: мовляв, він постійно кривився, наче від болю, а йшов важко та накульгуючи.

«Коментуючи стан Лукашенка і на заходах у Мінську, і на заходах у Москві, можу сказати, що, очевидно, у нього серйозні проблеми із серцево-судинною системою і з суглобами, тому він так важко ходить. І очевидно, він перехворів ковідом, тому що всі симптоми вказують на те, що в нього була саме ця хвороба.Зараз ми читаємо про те, що він був у дуже важкому стані в Москві, що буквально на кожному кроці стояли карети швидкої допомоги, що були напоготові ноші та обладнання для реанімації. Звісно, у такому стані нікуди їхати не варто було. Але, мабуть, надійшов наказ від Путіна їхати в будь-якому стані — живим або мертвим. І Лукашенко як вірний його лакей та "шістка" поїхав, незважаючи на загрозу для свого життя», — вважає білоруська журналістка та головна редакторка сайту «Хартія'97» Наталія Радіна.

Володимир Путін та Олександр Лукашенко © AP / Vladimir Smirnov

Згодом з'явилася інформація про те, що Лукашенко тяжко переносить ковід, поєднаний із грипом. А кількома днями раніше на офіційному заході в Білорусі він мав захриплий голос. І тепер ніби зовсім майже не може говорити, тому й делегував виступ на Площі перемоги в Мінську міністрові оборони Хрєніну.

Але згадаймо панічну боязнь Путіна захворіти на ковід, двотижневі карантини, у яких він змушував сидіти людей до зустрічі з ним, десятиметрові столи, за якими ці аудієнції відбувалися — і ця версія розсипається. На такі факти звертає увагу колишній білоруський міністр культури, дипломат і керівник Народного aнтикризового управління Білорусі Павло Латушко:

— Звучали припущення, що в нього ковід, поєднаний із грипом. Але враховуючи, що на параді в Москві він знаходився безпосередньо поряд із Путіним, я вважаю, що це не так... Зрозуміло, що в людини вже вік і якісь проблеми зі здоров'ям посилюються. Знову ж таки, ми бачимо, що він сильно набрав вагу. Це теж може позначатися на колінних суглобах, із якими Лукашенко й раніше мав проблеми. Припускаю, що із цими проблемами з пересуванням і було пов'язане те, що, на відміну від інших гостей Путіна, він пересувався автомобілем, а не йшов пішки.

Білоруський дипломат вважає не надто життєздатною і версію про отруєння Лукашенка, адже 68-річний диктатор дуже велику увагу приділяє власній безпеці. Наскільки велику, можна зрозуміти, проаналізувавши, до прикладу, як організована система його харчування.

Олександр Лукашенко © AP / Markus Schreiber

— Лукашенко має досить щільну систему, кілька етапів контролю за харчуванням... Йому готують їжу тільки його кухарі. Він не замовляє їжу в жодних інших місцях. Але якщо це якісь великі прийоми чи інші заходи, то спеціально для цього є в штаті епідеміолог. Він проводить контроль якості, контроль продуктів і приготованих страв. Видає сертифікати на кожну страву. Причому навіть якщо 5 людей бере участь у заході, уже запрошують спеціальні служби. Вони проводять експертизу продуктів та готової їжі, перш ніж вона буде подана йому на стіл.

Але що змусило самопроголошеного очільника так терміново мчати до Мінська? Причиною могло бути не погане самопочуття, вважає білоруський військовий аналітик Олександр Алесін, а параноя:

— Я думаю, що приводом для того, щоб він полетів, стало бажання контролювати ситуацію. Постійно контролювати, щоб не сталося якихось надзвичайних подій. Адже, якщо судити з висловлювань нашого голови КДБ, готували до 9 травня якісь терористичні акти і провокації.

Після «бацьки»

Дуже велика кількість білорусів плекає надію на те, що Лукашенка таки вразила якась хвороба. Адже бачити його у владі не хочуть уже давно, а, як показали 29 років правління, сам він полишати президентське крісло не збирається. Про це розповідає журналістка Наталія Радіна:

— Як би сприйняли його важку хворобу в Білорусі? Наприклад, учора була купа таких, скажімо, повідомлень у соціальних мережах із надією, що він ось-ось помре, якщо говорити делікатно. Тож, природно, диктаторів у Білорусії, і не тільки в Білорусії, ненавидять. Ось і чекають не дочекаються, коли ж нарешті це станеться.

Протест у Мінську, 2020 рік © Вікіпедія

Лукашенківська репресивна машина придушення спротиву теж явно не додала йому популярності в країні. До прикладу, тих, хто виступив проти результатів виборів 2020 року, переслідують і досі, зауважує білоруський військовий експерт Олександр Алесін:

— Зараз ми бачимо повне зачищення «політичного поля». Можна сказати, останню травичку виривають. Люди, які відзначилися у 2020 році, — їх зараз профілактично адміністративно заарештовують, поміщають на 15 діб. Потім до15 додають 30, досить суворо їх пресують... Тих, хто під час протестів потрапив на відео оперативної зйомки — їх за списком по квартирах обходять. Із ними проводять такі речі. Найбільш непримиренні виїхали за кордон, менша частина зачаїлася, але зараз за ними йде полювання.

Мітинг у Мінську 2020 рік © Вікіпедія

Про те, що ситуація в Білорусі зараз надскладна, говорить і головна редакторка сайту «Хартія'97» Наталія Радіна. За її словами, через утиски та репресії вже постраждали сотні тисяч людей, тож суспільство деморалізоване:

— Величезна кількість людей виїхала з країни. Називається цифра близько 300 тисяч осіб. У в'язницях перебуває від 8 до 10 тисяч політв'язнів. Це їхнє реальне число. Тому що підрахувати сьогодні кількість «в'язнів сумління» навіть нереально. Оскільки людей заарештовують щодня протягом майже трьох років. І дуже багато хто боїться навіть повідомляти правозахисникам. І не хоче цього статусу політв'язня, боячись, що це тільки погіршить становище. І тому, звісно, сьогодні складно говорити про те, що виникнуть якісь організовані масові акції протесту.

А от варіант силового усунення Олександра Лукашенка ймовірний. Як вважає журналіст телеканалу «Белсат» Дмитро Міцкевич, від влади його можуть відсторонити якщо не фізично, то принаймні з доброї волі та за вказівкою Кремля. Якщо це відбудеться, то Москва повинна буде терміново змінювати систему управління в Білорусі. Адже Лукашенко, панічно боячись утратити владу, підпорядкував її повністю собі. З тієї ж причини, каже Міцкевич, «бацька» так досі й не наважився обрати наступника:

Олександр Лукашенко © AP / Markus Schreiber

— Думаю, що в нього час від часу такі думки виникають. Але почнімо з того, що, наприклад, його сини просто до цього не придатні. А система така, що в цій перманентній війна всіх проти всіх, кожен буде враховувати лише особистий інтерес. І поки є Лукашенко, який забезпечує стабільність цієї системи, вона працює. Коли його не стане, я не думаю, що знайдеться хтось, здатний її назад стабілізувати.

Навіть якщо Лукашенко й справді має серйозні проблеми зі здоров'ям, не варто розраховувати, що він послабить віжки чи поготів добровільно залишить трон. На цьому наголошує колишній посол Білорусі в Польщі та Франції Павло Латушко:

— Я переконаний, що ця людина буде робити все, щоб до останнього свого дня втриматися у владі. Як він каже часто, «я не тримаюся за владу, посинілими пальцями». А проте він уже справді посинілими пальцями (як видно на фотографіях 9 травня рукостискання з Путіним)... триматиметься за владу Білорусі до останнього дня.