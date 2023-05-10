Перемога для всіх жінок: західна преса про Дональда Трампа і шлейф його сексуальних злочинів

КЕРРОЛЛ ПРОТИ ТРАМПА

Суд у Нью-Йорку визнав 45-го Президента США Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві та наклепі на письменницю Джин Керролл. Останні три роки жінка доводила, що 1996 року Трамп вчинив проти неї сексуальне насильство в приміряльні універмагу. Присяжні ухвалили рішення на користь Керролл — Трамп має виплатити їй п'ять мільйонів доларів компенсації. RFI-Україна зібрала найцікавіші публікації західних медіа про справу Керролл проти Трампа, значення і наслідки історичного вердикту.

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Нарешті справедливість для Дональда Трампа

Рут Маркус у колонці для The Washington Post

Торговельний центр «Бегдорф Гудман», де в одній із примірялень Дональд Трамп напав на Джин Керролл у середині 90-х. Нью-Йорк, США, 6 вересня 2012 року © AP / John Minchillo

Федеральна колегія присяжних юридично визнала Дональда Трампа сексуальним злочинцем. Як приємно набирати на клавіатурі ці слова після стількох років і всіх історій про ставлення Трампа до жінок.

45-й Президент зіткнеться ще не з одним кримінальним обвинуваченням на свою адресу. А втім, вердикт у цивільний справі «Джин Керролл проти Дональда Трампа» нарешті матиме певні наслідки для людини, яка їх уникала не гірше Гудіні. Кожен, хто уважно стежив за цим чоловіком знав, хто він і що зробив. Нині ж правова система надала цій оцінці юридичної сили.

Вердикт — про те, що Трамп піддав Керролл сексуальному насильству, а потім зганьбив репутацію жінки, назвавши її заяви «обманом» і «повною аферою», — не змінить думки суспільства. Проте рішення суду є невикорінним свідченням і, можливо, лише початком юридичного шляху притягнення Трампа до відповідальності. Хоч і з запізненням. Ця колегія присяжних не встановила, що Трамп зґвалтував Керролл, але сума компенсації — 5 мільйонів доларів США — свідчить про серйозність, із якою журі розглядали поведінку колишнього президента.

Результат є приємним показником повільного прогресу, якого досягнули жінки в поданні позовів про сексуальне насильство та домагання. Керролл змогла звернутися до суду лише завдяки Закону про повнолітніх потерпілих, який ухвалили торік. Документ відкрив однорічне вікно для продовження терміну давності в цивільних позовах, пов’язаних із сексуальними злочинами, — визнання того, що свого часу жертви не хотіли виступати з такими претензіями.

Так, адвокат Трампа Джо Такопіна влаштував сцену у суді, сперечаючись із Керролл про те, чому вона не закричала, чому вона не могла назвати точної дати, коли Трамп напав на неї в роздягальні престижного ТЦ в середині 1990-х, чому вона не звернулася до правоохоронців тоді. Ці правила з набридлого усім підручника не спрацювали із журі, що складається з шести чоловіків і трьох жінок.

«Чим більше жінок його звинувачують, тим краще це для нього»: значення і жінконенависництво справи Трамп-Керролл

Арва Мадаві у колонці для The Guardian

Джин Керролл покидає Федеральний суд Мангеттену після винесення вердикту в справі про цивільне звинувачення у зґвалтуванні проти колишнього президента США Дональда Трампа. Нью-Йорк, США, 9 травня 2023 року © REUTERS / ANDREW KELLY

Дональд Трамп хвалився тим, що хапав жінок за піхви без їхньої згоди. Він зробив безліч жінконенависницьких заяв. Щонайменше 26 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях. Він казав, що деякі з жінок, які звинуватили його в домаганнях, були надто непривабливими, щоб на них нападати. І до цього тижня все це йому миналося. Трамп не відбув значущого покарання за свої дії; він справляв враження людини, яка стоїть над законом.

До цього тижня. Хоча на це знадобилися десятиліття, але закон врешті наздогнав Трампа.

Перемога Керролл дісталася високою ціною. По-перше, вона пережила сам напад: хвилини паніки, проведені в пастці наодинці з Трампом, спроби його відштовхнути. Коли вона вперше публічно розповіла про напад у статті для журналу «Нью-Йорк» 2019 року, Керролл написала: «Я ніколи більше ні з ким не займалася сексом». Потім інші наслідки: жінка була змушена знову і знову переживати напад, поки всі кому не ліньки тицяли та ретельно вивчали кожну деталь.

Чому вона так довго мовчала? Тому що, як написала Керролл у своєму есе, вона точно знала, якою буде відповідь. Кожна жінка її знає. «Мені б погрожували, змусили б мене переїхати, мене б звільнили, заплямували й знеславили. Я ніколи не думала, що це хороша ідея приєднатися до 15 жінок, які наважилися оприлюднити достовірні історії про те, як чоловіки їх хапали, мучили, принижували, приставали до них і нападали на них. І все це, щоб побачити, як їхні кривдники лише перекручували ці слова на свою користь, заперечували, погрожували та вдавалися до нових атак», — написала вона.

Звичайно, усе, чого очікувала Керролл, негайно сталося, щойно вона виступила з заявою. Захист Трампа був насичений сексизмом і звинуваченнями на адресу жертви. Це був майстер-клас з жінконенависництва. У відеосвідченнях у жовтні Трамп стверджував, що Керролл була «божевільною», яка «казала, що бути зґвалтованою дуже сексуально». Насправді вона сказала, що це деякі люди «вважають зґвалтування сексуальним». Тим часом адвокат Трампа Джозеф Такопіна назвав справу Керролл «шахрайством» і звинуватив письменницю в спробі «применшити справжнє зґвалтування» й нажитися на звинуваченнях.

Етюд із зали суду. На малюнку зображений Джо Такопіна, адвокат колишнього президента США Дональда Трампа, 1 травня 2023 р. © REUTERS / JANE ROSENBERG

Що означає «справжнє зґвалтування», на думку Такопіни? «Це не зґвалтування, якщо жертва не кричить», — натякнув він. В один особливо жахливий момент судового процесу Такопіна неодноразово запитував Керролл, чому вона не кричала під час нападу. «У мене була надто сильна паніка, щоб кричати», — відповіла вона. А втім, Такопіна і далі наполягав на своєму. Чому вона не кричала? Чому вона не поводилася так, як він, адвокат Трампа і очевидний експерт із нападів, очікував від жертви зґвалтування? «Я кажу вам, що він зґвалтував мене, незалежно від того, кричала я чи ні», — відповіла роздратована Керролл. «Одна з причин, чому жінки не заявляють про напади, полягає в тому, що їх завжди запитують: "Чому ти не кричала?" Деякі жінки кричать. Деякі жінки цього не роблять. Це змушує жінок мовчати».

Цей суд закінчився, але жінконенависницька жовч проти Керролл — ні. Трамп погано сприймає програш — і відповів на вирок у своїй звичній стриманій і красномовній манері, назвавши Керролл брехункою. «Я АБСОЛЮТНО НЕ ЗНАЮ, ХТО ЦЯ ЖІНКА. ЦЕЙ ВИРОК — ГАНЬБА. ПРОДОВЖЕННЯ НАЙБІЛЬШОГО ПОЛЮВАННЯ НА ВІДЬОМ УСІХ ЧАСІВ!» — написав він у своїй соцмережі.

Якщо Трамп подасть апеляцію, його аргументом, ймовірно, буде те, що ця справа є спробою перешкодити йому виграти президентські вибори 2024 року. Наприклад, у заяві, надісланій журналістам від команди Трампа, йдеться, що судовий процес був «політичним випадом проти президента Трампа, адже зараз він незаперечний фаворит на переобрання Президента Сполучених Штатів». Останнє не є перебільшенням: Трамп є фаворитом Республіканської партії, а опитування Washington Post/ABC News, опубліковане цього місяця, показало, що Байден відстає від Трампа на 6% в теоретичному матчі-реванші. Деякі аналітики сумніваються в методології цього опитування, але факт залишається фактом: Трампа слід сприймати серйозно як претендента на головну посаду країни в 2024 році.

Вердикт для Трампа, який не так просто спростувати

Меггі Габерман та Джонатан Свон у колонці для The New York Times

45-й президент США та кандидат у президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року Дональд Трамп, передвиборний захід у Манчестері, штат Нью-Гемпшир, США, 27 квітня 2023 р. © REUTERS / BRIAN SNYDER

Першу справжню особисту реакцію Дональда Трампа слід очікувати в середу ввечері. Канал CNN орагнізовує спеціальний захід у Нью-Гемпширі, де зберуться близько 400 виборців, які є республіканцями або тяжіють до Республіканської партії. 45-й Президент США виступить перед телевізійною аудиторією в прямому ефірі.

«У 2016 році американці на власні вуха чули плівку, на якій Трамп вихвалявся сексуальним насильством, і все рівно обрали його, — сказав Девід Аксельрод, колишній головний радник президента Барака Обами, з покликанням на запис розважальної передачі Access Hollywood. — Чи цього разу буде інакше, чи його прихильники просто відкинуть це як ще один приклад політично вмотивованої "глибинної держави", жертвою якої, за його словами, він став?»

Кілька союзників пана Десантіса, головного суперника Трампа на праймеріз Республіканської партії, передбачали, що ця справа може виявитися відмінною від безлічі інших скандалів, із якими стикнувся Трамп.

Сенатори Джон Кеннеді від Луїзіани та Джон Тун від Південної Дакоти практично відводили погляди, коли журналісти їх просили прокоментувати вердикт.

Серед тих, хто публічно захищав його, був сенатор Томмі Тубервіль від Алабами. «Мені хочеться проголосувати за нього двічі», — сказав пан Тубервілл журналістам The Huffington Post. «Люди читатимуть між рядками», — додав він, наголосивши, що у Трампа «не було шансів у нью-йоркському суді».

Мало хто з опонентів Трампа готовий його відкрито засуджувати. Проти виступив лише один кандидат від республіканців — колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон.

«Протягом мого понад 25-річного досвіду роботи в залі суду я на власні очі бачив, як безцеремонна та зарозуміла зневага до верховенства права може призвести до зворотних наслідків, — йдеться у заяві політика. — До вердикту присяжних слід ставитися серйозно. І він є ще одним прикладом невиправданої поведінки Дональда Трампа».

Колишній віцепрезидент Майк Пенс сказав NBC News, що американська громадськість вирішує, чи підходить Трамп знову на посаду президента. А втім, він додав: «Я просто не думаю, що це те, на чому зосереджений американський народ».

Протягом багатьох років підхід Трампа до свого бізнесу та політичного життя полягав у тому, щоб зображати себе як неперевершеного і створити враження, що претенденти чи критики не повинні навіть намагатися перевищити його. Він йде до республіканських праймеріз 2024 року приблизно з такою самою швидкістю, як 2016 року, підбадьорений перевагою в опитуваннях і помилками Десантіса, свого партійного опонента. А втім, деякі з його критиків і навіть союзників визнають, що різні юридичні виклики можуть стати для Трампа завеликим багажем.