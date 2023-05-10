Путін зняв заборону на прямі авіарейси з Грузії та скасував візи для її громадян

Заборону знято

Президент РФ Володимир Путін зняв заборону на прямі авіарейси між Росією та Грузією, а також відмінив візовий режим для її громадян. Президентка Грузії назвала це «провокацією».

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Пряме авіасполучення із Грузією Росія зупинила ще в 2019 році. Причиною такого кроку стали протести у Тбілісі, що розгорілися після виступу у грузинському парламенті російського депутата Сергія Гаврілова. Тоді він зайняв крісло спікера та почав говорити російською. Обурена грузинська опозиція зірвала засідання, а сам Гаврілов навіть був змушений під охороною покинути країну.

Саме тоді МЗС РФ порадило своїм громадянам утриматися від візитів до Грузії з міркувань безпеки. Сьогодні цю рекомендацію скасовано, як зазначають у відомстві, в межах «послідовного полегшення умов спілкування та контактів між громадянами Росії та Грузії, попри відсутність дипломатичних відносин».

Згідно з указом, з 15 травня 2023 року громадяни Грузії зможуть в'їжджати та виїжджати з РФ без оформлення віз на підставі чинних документів, що посвідчують особу.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на дії Росії, назвавши їх провокацією. Вона також зазначила, що відновлення авіаперельотів та скасування візового режиму є неприйнятним, допоки РФ веде війну проти України та окуповує територію Грузії.

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its aggression on Ukraine and occupies our territory! — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 10, 2023

Також Саломе Зурабішвілі вимагає скликання Ради безпеки та розгляду питання щодо запровадження тримісячних віз для громадян Росії. Вона зазначила, що держава має більше контролювати росіян, які в'їжджають до країни.

«Суспільство чудово розуміє, що коли Росія робить такі кроки, вона робить це, виходячи зі своїх інтересів. Шкода, що наш уряд ще не зрозумів і не подумав про історію та всі приклади, що Росія ніколи не реагує на поступки уряду поступками, відповідає тим, що ускладнить ситуацію, це її постійний метод поведінки, і уряд має про це подумати», — заявила президентка Грузії на брифінгу.