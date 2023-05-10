Росія виходить із Договору про звичайні збройні сили в Європі

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РФ збирається денонсувати Договір про звичайні збройні сили в Європі з державами НАТО. Ним обмежувалася кількість озброєнь і бойової техніки для країн-підписантів.

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Сьогодні, 10 травня, президент РФ Володимир Путін видав розпорядження про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі. Також він призначив заступника голови МЗС Сергія Рябкова своїм представником для розгляду відповідного питання Держдумі Росії.

Договір було підписано в 1990 році. Росія призупинила свою участь у договорі ще у 2007 році на знак протесту проти розширення кордонів НАТО на схід. Проте все одно лишалася країною-учасницею та навіть брала участь у засіданнях спільної консультативної групи. У 2015 році РФ заявила про остаточне припинення своєї участі в Договорі.

Документ покликаний обмежити кількість озброєнь і бойової техніки для країн-учасниць, також ним передбачалося знищення або переобладнання під невійськові цілі надлишкової зброї. Учасники договору погодилися, що жодна сторона не може мати більше, ніж:

20 тисяч танків;

20 тисяч одиниць артилерії;

30 тисяч бойових броньованих машин;

6 800 бойових літаків;

2 тисячі ударних гелікоптерів.

Також угодою встановлювалися однакові ліміти на техніку, які можуть розгорнути активні підрозділи. Це може бути максимум 16 500 танків, 17 000 одиниць артилерії та 27 300 бойових броньованих машин.

Договір був ратифікований Верховною Радою України 1 липня 1992 року та є безстроковим.