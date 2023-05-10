Японія веде переговори про відкриття офісу зв’язку НАТО через вторгнення РФ в Україні

НАТО в Азії

Японія почала переговори про відкриття першого в Азії офісу зв’язку НАТО на тлі російського-української війни. Країна вважає, що вторгнення РФ в Україну позбавило світ стабільності.

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Таку заяву зробив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, повідомляє CNN: «Ми вже ведемо обговорення, але деталі ще не визначені».

Хаясі підкреслив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну матиме наслідки не тільки для Європи, а й для Тихоокеанського регіону і що саме через це Японія змушена переглянути підходи до регіональної безпеки: «Причина, чому ми це обговорюємо, полягає в тому, що після агресії Росії проти України світ став більш нестабільним».

Японія не є членом договору НАТО, але такий крок, на думку міністра, має продемонструвати, наскільки тісною є співпраця з країнами НАТО. Водночас Хаясі наголосив на тому, що відкриття офісу жодним чином не загрожує іншим країнами.

Відкриття офісу зв’язку НАТО в Японії може викликати невдоволення з боку Китаю, оскільки раніше уряд країни застерігав Альянс від розширення діяльності в Азії. Натомість міністр каже, що Токіо прагне «конструктивних і стабільних відносин» із Пекіном.

Як зазначається, цей крок дозволить вести діалог і з іншими партнерами Альянсу, наприклад, із Австралією, Південною Кореєю та Новою Зеландією щодо нових геополітичний викликів. НАТО має аналогічні офіси в інших країнах, зокрема і в Україні.