НА КОРИСТЬ УКРАЇНИ

Вперше в історії конфісковані російські активи передадуть Україні

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Генпрокурор США Меррік Гарланд.
Генпрокурор США Меррік Гарланд. AP - Andrew Harnik
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Відповідне рішення ухвалив генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Гарланд. Йдеться про частину коштів, які були конфісковані у російського олігарха Костянтина Малофєєва. 

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Загалом, США дозволили конфіскувати $5,4 мільйона з банківського рахунку, який належить Малофєєву. Проте, яку саме частину цієї суми передадуть першим траншем, поки не відомо пише Reuters.

«Хоча це перший переклад Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, він не буде останнім», — цитує видання слова Мерріка Гарланда. 

Костянтин Малофєєв
Костянтин Малофєєв © РБК

Перші санкції на Костянтина Малофєєва Сполучені Штати, ЄС та Канада наклали ще у 2014 році, у зв'язку із анексією Криму та окупацією частини Донеччини й Луганщини. Але, як повідомив американський Мін'юст, олігарх систематично порушував обмеження «продовжуючи організовувати в Європі роботу ЗМІ, які мають прокремлівську спрямованість».

У квітні повідомили, що у зв'язку з цим, кошти пов'язані з Малофєєвим будуть арештовані. Хоча він, своєю чергою, запевняв, що не має на Заході ніяких активів. 

Рішення суду про конфіскацію активів цього російського олігарха стало першим у США від початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Окрім того, після початку роботи в березні оперативної групи KleptoCapture американський Мін'юст  отримав ордери на арешт яхт та літаків, які належать особам, підозрюваним у сприянні Путіну в його керівництві вторгненням в Україну.

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