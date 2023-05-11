Вперше в історії конфісковані російські активи передадуть Україні

НА КОРИСТЬ УКРАЇНИ

Відповідне рішення ухвалив генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Гарланд. Йдеться про частину коштів, які були конфісковані у російського олігарха Костянтина Малофєєва.

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Загалом, США дозволили конфіскувати $5,4 мільйона з банківського рахунку, який належить Малофєєву. Проте, яку саме частину цієї суми передадуть першим траншем, поки не відомо — пише Reuters.

«Хоча це перший переклад Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, він не буде останнім», — цитує видання слова Мерріка Гарланда.

Костянтин Малофєєв © РБК

Перші санкції на Костянтина Малофєєва Сполучені Штати, ЄС та Канада наклали ще у 2014 році, у зв'язку із анексією Криму та окупацією частини Донеччини й Луганщини. Але, як повідомив американський Мін'юст, олігарх систематично порушував обмеження «продовжуючи організовувати в Європі роботу ЗМІ, які мають прокремлівську спрямованість».

У квітні повідомили, що у зв'язку з цим, кошти пов'язані з Малофєєвим будуть арештовані. Хоча він, своєю чергою, запевняв, що не має на Заході ніяких активів.

Рішення суду про конфіскацію активів цього російського олігарха стало першим у США від початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Окрім того, після початку роботи в березні оперативної групи KleptoCapture американський Мін'юст отримав ордери на арешт яхт та літаків, які належать особам, підозрюваним у сприянні Путіну в його керівництві вторгненням в Україну.