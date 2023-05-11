Держдеп США застеріг Грузію від поновлення авіасполучення з РФ

Якщо грузинська влада не дослухається, то Державний департамент Сполучених Штатів погрожує запровадити санкції.

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Про це представник відомства повідомив у інтерв'ю виданню Accent. При цьому він наголосив, що ціла низка західних країн, у тому числі й Сполучені Штати забороняють російським літакам заходити у свій повітряний простір.

«Якщо буде відновлено пряме авіасполучення між Росією і Грузією, це викличе наше занепокоєння через можливе запровадження санкцій щодо грузинських авіакомпаній, які обслуговують повітряні судна, що підпадають під дію контроль імпорту та експорту. Уся західна спільнота відділилася від цього жорстокого режиму - зараз не час поглиблювати відносини з Росією. Для грузинського народу дуже ймовірно, що Путіну краще вивести свої війська з 20 відсотків Грузинська територія окупована Росією, ніж відновити пряме авіасполучення або змінити візовий режим», — цитує видання слова свого співрозмовника.

10 травня заступниця грузинського міністра економіки Маріам Кврівішвілі повідомила, що Грузія збирається дозволити прямі рейси тим російським авіакомпаніям, на які не накладені санкції.

Своєю чергою, Путін раніше зняв заборону для польотів грузинських літаків а також підписав указ, яким скасував візовий режим для громадян Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це неприйнятним та озвучила вимогу провести засідання Ради безпеки з цього приводу. Крім того, зауважила вона, скасування Росією візового режиму та відновлення прямого авіасполучення — це провокація, яка обернеться бурхливою реакцією громадськості.

І не помилилася, ввечері 10 травня під будівлею Міністерства закордонних справ Грузії почалася акція протесту.