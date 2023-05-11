Канадські та латвійські інструктори навчатимуть українських офіцерів

ВІЙСЬКОВИЙ ВИШКІЛ

Програма цих навчань буде спрямована на розвиток лідерських якостей. Це має посилити військовий потенціал Збройних сил України.

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Розпочнуться ці навчання 15 травня у Латвії, про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

«Сьогодні Інара Мурнієце (глава латвійського Міноборони — ред.) і я оголосили про нову спільну ініціативу, завдяки якій канадські та латвійські збройні сили разом навчатимуть українців у Латвії», — написала Ананд у своєму твіттері.

Our @CanadianForces are renowned for Operation UNIFIER, which has trained over 36,000 Ukrainian troops so far. Today, Minister @IMurniece and I announced a new joint initiative, through which Canadian and Latvian armed forces members will train Ukrainians together, in Latvia. pic.twitter.com/zdSOe7kk1A — Anita Anand (@AnitaAnandMP) May 10, 2023

Також вона зазначила, що, зокрема, молодший офіцерський склад ЗСУ навчатимуть плануванню й координації маневрів, а також збору розвідданих.

«Це тренування доповнить наші інші зусилля у рамках операції UNIFIER у Великій Британії та Польщі. Канада вже навчила понад 36 тис. українських військових й завдячуючи цій новій програмі, підготує іще більше», — підкреслила глава Міноборони Канади.

Навчання для українських військових, у рамках місії UNIFIER, канадські інструктори проводили з 2015-го року на території України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вони виїхали, але вже за кілька місяців навчання відновили у Великій Британії та Польщі.