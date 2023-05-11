Майже космос — французька компанія запустить у стратосферу капсулу з туристами

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Zephalto заявляє, що його ресторан на повітряній кулі підніметься в атмосферу на висоту 25 кілометрів

Про намір організувати цей політ оголосила французька компанія Zephalto. Капсулу з туристами збираються запустити на висоту 25 кілометрів у 2024 році. Зазначають, що на борту пасажирів частуватимуть стравами від мішленівських кухарів.

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Як пише CNN, продаж квитків за попереднім бронюванням на майбутні польоту капсулі під назвою «Селеста» уже стартував. Її прикріплять до аеростату та піднімуть на висоту 25 кілометрів, аби туристи могли помилуватися Землею. Хоч ця висота значно більша за ту, на яку піднімаються комерційні літаки, це нижче суборбітального простору. Тож, гравітація на борту не буде втрачена і гості не отримають відчуття невагомості.

Зазначають, що цим майже космічним туристам буде запропоноване меню від мішленівських шефів. Як зазначає компанія, кухарям дадуть можливість проявити свою творчість у повному обсязі.

Французька компанія Zephalto хоче відправити мандрівників на "край космосу" © Zephalto

Інтер'єр «Селести» довірили розробляти французькому дизайнеру Жозефу Дірану.

Насолодитися його творчістю та майстерністю шеф-кухарів на захмарній висоті може насолодитися кожен, хто бажає. Ну, або майже кожен, за наявності достатньої кількості вільних грошей. Квиток з попереднім бронюванням коштує €10 тисяч. Він дає майбутнім пасажирам капсули зарезервувати місце, коли квитки надійдуть у продаж. Загалом же це майже космічне задоволення обійдеться €120 тисяч. Ніякої спеціальної підготовки пасажирам проходити не потрібно. Перші польоти стартуватимуть із Франції.