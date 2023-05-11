Навіщо Росія відновила авіасполучення з Грузією та скасувала візи

Політичні ігри Путіна

Росія скасувала візовий режим для грузинських громадян та зняла заборону на авіарейси до Грузії, яка діяла з 2019 року. Грузинський уряд підтримав російську ініціативу, а от Президентка країни Саломе Зурабішвілі назвала її провокативною.

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Грузинський протест та заборона авіасполучення з РФ

Масові протести в Грузії влітку 2019 року спровокував виступ депутата-комуніста російської Держдуми Сергія Гаврилова з крісла спікера грузинського парламенту під час Міжпарламентської асамблеї православ’я. Сам Гаврилов ще під час російського вторгнення в Грузію у 2008 році виступав за незалежність Абхазії і Південної Осетії.

Це викликало акції протести по всій країні. Протестувальники виступали проти російської окупації Грузії, а також вимагали відставки спікера парламенту, керівників МВС і Служби державної безпеки. Через акцію протесту, депутати російської Держдуми поспіхом виїхали з країни в оточенні охорони.

Грузини на акції протесту, червень 2019 року © AP / Shakh Aivazov

На події в Грузії відреагував глава Кремля Володимир Путін, заборонивши з 8 липня 2019 року авіасполучення між країнами. Аж раптом 10 травня 2023 року стало відомо, що Росія скасувала вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до РФ із нетривалими поїздками, а також скасувала заборону авіарейсів із Росії до Грузії.

Грузини на акції протесту, червень 2019 року © AP / Shakh Aivazov

Неоднозначна реакція в Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила рішення РФ про скасування візового режиму та відновлення авіасполучення, назвавши його провокацією:

Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприпустимі, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію!

Також вона запропонувала скликати Раду національної безпеки та розглянути запровадження віз для російських громадян терміном на три місяці.

У той же день біля будівлі МЗС Грузії розпочався протест проти відновлення авіарейсів із Росією, повідомляє видання «Ехо Кавказу». На оприлюднених кадрах видно, що учасники акції прийшли з плакатами. З написами, зокрема, «Росія — окупант».

Натомість грузинський уряд підтримав розпорядження президента РФ Володимира Путіна про скасування візового режиму для громадян Грузії та відновлення авіасполучення між країнами.

Своєю чергою Сполучені Штати попередили Тбілісі про можливі санкції в разі відновлення прямого авіасполучення з Росією.

Погана гра Путіна

Несподіване рішення російського президента колишній пресаташе посольства Грузії в Україні та журналіст Бачо Корчилава пояснює політичними іграми Путіна, які спрямовані на розкол пострадянських країн:

— Я думаю, що це провокація, яка спрямована на те, щоби показати, що Грузія є союзником РФ. Ми бачили приліт до Кремля президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану на парад 9 травня. І наступним кроком Путін скасовує заборону на авіасполучення з Грузією. Це гарна міна при поганій грі.

Ще одна причина, як каже грузинський журналіст, глава Кремля прагне посварити Грузію с Заходом, й ось чому:

— Незабаром вирішуватиметься питання про надання Грузії статусу кандидата в члени в ЄС, і Путін робитиме всі ці превентивні кроки, щоби посварити нас.

Президент Росії Володимир Путін © AP / Alexei Danichev

На думку політолога Тараса Загороднього, у Путіна є ще одна мета — відновлення впливу на пострадянському просторі. Він шукає слабку ланку серед країн, які ще поки нейтральні по відношенню до РФ, аби посилювати свій вплив:

— В даному випадку такою ланкою стала влада Грузії, яка незважаючи на підтримку України власним народом, дотримується позиції проросійського нейтралітету. Усе, що відбувається, і із законом «про іноагентів», і зі скасуванням заборони на авіасполучення — це все політика Кремля з пошуку шляхів заходу в країну, яка може її не долюблювати. Це таке собі тестування: із законом не пройшло, вони пробують іншим чином. Зараз подивляться, чи вийшло, якщо так, продовжать далі протискати.

У Путіна також є сподівання, що, нібито, налагодивши стосунки з Тбілісі, він може показати Заходу, що ще є прихильні до Росії країни, каже політолог. Більше того, він хоче показати дружбу з Грузією на фоні довготривалої окупації її територій. Мовляв, якщо вони змогли помиритися, то й Заходу теж треба миритися з РФ.

Та Корчилава вважає, що російський президент прорахувався, адже грузинський народ уже давно дав зрозуміти, що він не підтримує та не бачить своє майбутнє поруч із Росією. Насправді Путін зробив «ведмежу послугу» своєму «дружньому» уряду, бо це, на думку грузина, лише буде сприяти задоволенню владою всередині країни.

Грузія обрала свій шлях разом з ЄС та НАТО © AP / Shakh Aivazov

За його словами, у Грузії почався відцентровий процес, який сильно ослабить нинішню владу, хоча він не буде швидким. Його могло б пришвидшити загальне невдоволення грузинського народу, але поки Корчилава не бачить жодних передумов, щоб ця історія якось розвинулась і призвела до якихось масових протестів та політичних змін у Грузії:

— Поки що грузинське суспільство не налаштоване на революційні дії. Був момент, коли намагалися ухвалити чисто кремлівський закон «про іноагентів», але грузинська влада відчуває, коли їхні рішення можуть призвести до дуже поганих для них наслідків і швидко відступають. А грузинська опозиція зараз перебуває в жалюгідному стані, їх затиснули з усіх боків.