Ухилявся від прямих відповідей та критикував Європу — Трамп дав інтерв'ю CNN

Окрім того, 45 президент Америки вчергове заявив, що зупинив би російсько-українську війну за 24 години. Як саме не пояснив, лиш сказав, що хоче щоб усі просто перестали вмирати.

Реклама Читати продовження

Разом з тим, на запитання ведучої програми "CNN This Morning" Кейтлін Коллінз про те, хто ж має перемогти у цій війні, Трамп так і не спромігся відповісти прямо. Мовляв, він не «мислить категоріями перемоги та поразки».

«Я хочу, щоб усі припинили вмирати. Вони вмирають. Росіяни і українці. Я хочу, щоб вони перестали вмирати», — сказав Трамп.

Проте ведуча виявилася наполегливою і коли вона повторила своє запитання втретє, Дональд Трамп спробував змістити акцент на Європу. Зауваживши, що європейські країни допомагають Україні набагато менше ніж США у фінансовому еквіваленті.

«Я хочу, щоб Європа вкладала більше грошей, тому що у них 20 млрд, у нас 170. А має бути порівну», — заявив він.

Окрім того, Трамп, який хоче переобиратися на посаду президента у 2024 році, вчергове повторив, що якби він зараз був главою США, то цієї війни взагалі би не сталося. А ще додав, що впевнений у фальсифікації виборів 2020 року.

«Я думаю, якщо ви подивитеся на результати, і якщо ви подивитеся на те, що сталося на цих виборах, якщо тільки ви не дуже дурна людина, ви побачите, що сталося», — сказав Трамп натякаючи на те, що Джо Байден обіймає пост президента США незаконно.

На питання про те чи погодиться він результатами майбутніх виборів також відповів досить розпливчато, зазначивши лише, що вони мають бути чесними..