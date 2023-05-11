Crushed — культовий американський гурт Imagine Dragons зняв кліп про війну в Україні

МИСТЕЦТВО ДОПОМОГИ

У кліпі музиканти, які є амбасадорами платформи United24, розповіли історію 14-річного українця Сашка. Хлопець та його родина перебували під російською окупацією протягом 5 місяців і лише дивом вижили під бомбардуваннями.

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Відео відзняли у зруйнованому росіянами селі Новогригорівка на Миколаївщині. Сашко, який став головним героєм кліпу, ніби провів для глядача екскурсію, показуючи, якого лиха наробили росіяни: вирви від ракет та снарядів, понівечена школа, зруйновані будинки, під завалами яких загинули його односельці.

Будинок, де хлопець жив разом зі своєю родиною також розбомбили. Люди вціліли лиш завдяки тому, що ховалися у підвалі.

Скріншот із відео © Imagine Dragons

«Історія Сашка розриває серце, і є тисячі інших, як він, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні сім'я без світла та інших елементарних комунікацій. Будь ласка, зробіть пожертву на United24 і зробіть внесок у цю справу», — йдеться в описі до відео.

При цьому, артисти наголосили, що історія цього підлітка та його родини лише одна із тисяч подібних. Закінчується кліп кадром із таким написом «Саша та його родина сподіваються відновити свій будинок. Як і багато інших. Вони все ще тут».

Рок-гурт Imagine Dragons виступав на підтримку України від самого початку повномасштабного вторгнення. А його соліст Ден Рейнольдс під час туру Європою у 2022 році, виходив на сцену з українським прапором.