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Володимир Зеленський прибув до Італії — заплановано кілька важливих зустрічей

Володимир Зеленський може зустрітися з італійською прем’єркою та Папою Римським 13 травня — ЗМІ © AP / Yves Herman

Автор тексту: Юлія Хижняк 1 хв

Про те, що зараз він перебуває у Римі, Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграмі. Та зазначив, що у нього заплановані зустрічі, які є важливими для перемоги України.