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Володимир Зеленський прибув до Італії — заплановано кілька важливих зустрічей

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Володимир Зеленський може зустрітися з італійською прем’єркою та Папою Римським 13 травня — ЗМІ
Володимир Зеленський може зустрітися з італійською прем’єркою та Папою Римським 13 травня — ЗМІ © AP / Yves Herman
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про те, що зараз він перебуває у Римі, Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграмі. Та зазначив, що у нього заплановані зустрічі, які є важливими для перемоги України.

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Як написав український президент, у столиці Італії він має провести низку важливих зустрічей.

«Рим. Зустрічі з Президентом Італії Серджо Маттареллою, Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском», — йдеться у дописі.

Керівник Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні уже опублікував фото моменту зустрічі Зеленського у римському аеропорту Чампіно.

Володимир Зеленський в Італії
Володимир Зеленський в Італії © Antonio Tajani / Twitter

«Італія вітає Президента України Володимира Зеленського. Ми підтверджуємо нашу відданість українському народові на захист свободи та демократії», — написав він у твіттері.

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