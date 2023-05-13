Володимир Зеленський прибув до Італії — заплановано кілька важливих зустрічей
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Про те, що зараз він перебуває у Римі, Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграмі. Та зазначив, що у нього заплановані зустрічі, які є важливими для перемоги України.
Як написав український президент, у столиці Італії він має провести низку важливих зустрічей.
«Рим. Зустрічі з Президентом Італії Серджо Маттареллою, Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском», — йдеться у дописі.
Керівник Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні уже опублікував фото моменту зустрічі Зеленського у римському аеропорту Чампіно.
«Італія вітає Президента України Володимира Зеленського. Ми підтверджуємо нашу відданість українському народові на захист свободи та демократії», — написав він у твіттері.