На території РФ за один день розбилися кілька одиниць авіації — не виключають роботу російської ППО

ДРУЖНІЙ ВОГОНЬ

13 травня у мережі з'явилася інформація про те, що у Брянській області впав вертоліт. Як поспішили повідомити російські ЗМІ, сталося це через загоряння двигуна.

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Але цю версію дуже швидко спростували очевидці. Одразу кілька людей зафільмували момент падіння гвинтокрила неподалік села Клинці Брянської області. На відео, опублікованому у відкритих телеграм-каналах, можна побачити момент влучання у борт якогось боєприпасу.

Знову ж таки за повідомленнями місцевих мешканців, вертоліт упав неподалік приватного сектору. Деякі будинки були пошкоджені.Попередньо, жертв та постраждалих серед цивільних немає, а всі, хто був на борту, як припускають, російського Мі-8, загинули. Скільки саме осіб перебувало у вертольоті не відомо.

Деякі російські ЗМІ не виключають, що вертоліт міг бути збитий в результаті роботи російської ж ППО.

Невдовзі з'явилася інформація про падіння ще одного гвинтокрила. Цього разу уже в Стародубському районі Брянської області. Але пізніше, по відео падіння цього літального апарату, припустили, що впав не вертоліт, а винищувач Су-34.

Про це також написали російські ЗМІ, покликаючись на слова власного джерела з екстрених служб.

«Су-34 впав неподалік українського кордону. Доля тих, хто перебував на борту, встановлюється», — йдеться у матеріалі.

А через деякий час з'явилася інформація, що збитих літаків та гвинтокрилів може бути й більше. Про це пишуть російські пабліки та пропагандисти.

«Тож, втрачені два Мі-8, один Су-34, і ймовірно, ще один Су-25», — йдеться в одному з дописів.

Інформація з відкритих Telegram-каналів © відкриті Telegram-канали

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