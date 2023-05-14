Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Берліна

ЗАХІДНІ ПАРТНЕНИ

Це перший візит українського президента до Німеччини від початку повномасштабного вторгнення. До Берліна він прибув пізно вночі, про що повідомив у своєму телеграмі.

Реклама Читати продовження

Подробиць візиту Володимир Зеленський не розкрив. Але користувачі мережі вже висловили припущення, що у його дописі може міститися натяк на якісь хороші новини, пов'язані з німецькими партнерами.

«Берлін. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄС. НАТО. Безпека», — написав український президент.

Варто зазначити, що напередодні Німеччина оголосила про великий пакет військової допомоги для України. Йдеться про 18 колісних гаубиць, арт-боєприпаси, ракети для ЗРК та самі 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM і 12 пускових установок IRIS-T SLS. Окрім того, до пакету увійдуть 30 бойових танків Леопард 1A5 і 20 БМП Marder, понад 100 бойових броньованих машин та більше 200 розвідувальних безпілотників.

До Німеччини Володимир Зеленський прибув одразу після відвідин Риму. Там він провів одразу три зустрічі: із президентом країни Серджо Маттареллою, прем'єркою Джорджею Мелоні та Папою Франциском. З Мелоні Зеленський підписав декларацію щодо підтримки України.