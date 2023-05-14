До контрнаступу майже все готово, Україна працює над створенням авіаційної коаліції

НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з Олафом Шольцом у Берліні.

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У ході першого, з початку повномасштабного вторгнення РФ, візиту до Берліна, президент України Володимир Зеленський зустрівся з першими особами Німеччини. Спочатку його зустрів у своїй резиденції президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський AP - Christophe Gateau

Після цієї аудієнції німецький канцлер Олаф Шольц прийняв Зеленського у своїй канцелярії з усіма військовими почестями, а оркестр виконав гімн України.

Berlin, Germany ❗

Bundeskanzler Scholz welcomes President Zelenskyy with military honors. 🇩🇪🤝🇺🇦 pic.twitter.com/LPa8bJbKNX — LX (@LXSummer1) May 14, 2023

По завершенню особистого спілкування Зеленський та Шольц провели спільну пресконференцію. Однією з основних тем обговорення став український контрнаступ.

Зокрема, Олаф Шольц висловив сподівання на те, що новий пакет військової допомоги, про який оголосили напередодні, допоможе Україні якнайшвидше вибити загарбників зі своєї землі. Та зазначив, що нині Німеччина знаходиться на другому місці після США за рівнем військової підтримки України і здавати позиції у цьому плані не збирається.

Олаф Шольц AP - Matthias Schrader

«Це це так і залишиться в майбутньому. Тому цей пакет військової допомоги зараз є таким великим. Це мільярдна сума. Наш меседж цілком чіткий стосовно України, але також і по відношенню до російського агресора. Ми Україну будемо підтримувати так довго, як це буде потрібно. Ми сподіваємося що війна швидко закінчиться», — наголосив Олаф Шольц.

Що ж до готовності українських військ до масштабних наступальних дій, Володимир Зеленський зазначив, що особовий склад дуже вмотивований до цього. На запитання щодо наявності необхідного озброєння відповів коротко.

«Ще кілька візитів і все», — сказав український президент.

Окрім того, він подякував Німеччині за допомогу протягом усього часу повномасштабного вторгнення і висловив сподівання, що ця підтримка не ослабне у питанні створення авіаційної коаліції.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц AP - Matthias Schrader

«Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів і частково мої візити у столиці Європи спрямовані саме на це. Думаю, що у нас буде успіх», — зазначив Володимир Зеленський.

Не оминули й питання стосовно інформації опублікованої раніше у The Washington Post. Видання представило широкому загалу матеріал, у якому йдеться, що Президент Володимир Зеленський нібито пропонував окупувати російські території. Мовляв, так він хотів отримати важелі впливу на РФ, а вже тоді чекати ракет великої дальності, щоб уразити цілі всередині країни агресорки.

Володимир Зеленський AP - Markus Schreiber

«Що стосується атак російської території, то ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому (атаках по території РФ — ред.) не зацікавлені, у нас немає на це часу, у нас немає на це сил і немає на це зброї... Що стосується проникнення. Я як Президент України, коли хочу кудись приїхати, приїжджаю офіційно й нікуди не "проникаю"», — сказав Зеленський.

Як повідомляє Bild, сьогодні Шольц має вручити Зеленському Міжнародну премію імені Карла Великого.