На тлі чуток про серйозну хворобу Лукашенко знову не з'явився на офіційних заходах

ХВОРА ДИКТАТУРА

Цього разу самопроголошений президент пропустив заходи з нагоди Дня прапора, герба та гімну, який у Білорусі відзначають 14 травня. Замість Лукашенка на урочистостях із промовою виступив прем'єр-міністр Роман Головченко.

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Лукашенко не з'являється на публіці з 9 травня. Коли він одразу після параду у Москві терміново повернувся до Мінська, не залишившись на путінський званий обід. У мінську він також був присутній на урочистостях, але з промовою не виступав, просто стояв на трибуні. Замість нього говорив міністр оборони Хрєнін. Через це та з огляду на, як зазначають, поганий зовнішній вигляд Лукашенка, з'явилися чутки про те, що він тяжко хворий.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дивиться парад у Москві, 9 травня 2023 року. © AP / Gavriil Grigorov

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І от тепер, нелегітимний глава Білорусі, взагалі не з'явився на людях. Хоча на тлі повідомлень про хворобу, цей захід мав би бути вкрай важливим для нього.

Пізніше з'явилася інформація, що ніби то напередодні до Білорусі прилітав бізнес-джет СЛЗ РФ Dassault Falcon 7X з реєстраційним номером RA-09090. Борт приземлився у національному аеропорту «Мінськ». Як написав білоруський активіст Антон Мотолько, цей літак, зокрема, раніше супроводжував Путіна на Алтай, де той займається оздоровчими процедурами.

«Там (на Алтаї — ред.), за низкою даних, він (Путін — ред.) займається оздоровчими процедурами: "Проєкт" у своєму розслідуванні розповідав, що в Алтайському краї Путін приймає ванни в... "екстракті з оленячих рогів із кров'ю"», — серед іншого йдеться у дописі.

Цим бортом користується не лише Путін, а іноді й інші представники кремлівської верхівки та наближені особи. Також на тлі усіх цих подій з'явилися припущення, що до Лукашенка могли прилітати лікарі із Москви.

Жодних офіційних коментарів щодо відсутності самопроголошеного президента Білорусі на урочистостях або ж стану його здоров'я офіційний Мінськ поки не давав.